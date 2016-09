Hodiny v autobusu, pak postup na Africký pohár. Costa: Jsme na to hrdí

Kvalifikace začala loni v červnu, Zimbabwe mělo ve skupině Svazijsko, Malawi a Guineu. Při losu bylo až ve třetím výkonnostním koši, takže rozhodně nebylo favoritem na postup.

Na závěrečný turnaj, který v lednu příštího roku hostí Gabun, se přímo kvalifikovali jen vítězové třinácti skupin a dva nejlepší týmy z druhých míst. Nepostoupila například Nigérie.

Zimbabwe dvakrát porazilo Malawi a jednou Svazijsko, s kterým remizovalo, a bod uhrálo i s favorizovanou Guineou. Jí pak v posledním kole podlehlo, ale jelikož prohrálo i druhé Svazijsko, tak Costův tým první příčku udržel.

„Nemáme moc hvězdných hráčů, tenhle úspěch je především zásluhou týmové hry. Zmínit ale můžu Knowledge Musonu z Oostende, nebo Marvelouse Nakamba z Vitesse. Ti hrají v Evropě, zbytek pak v jihoafrické lize, nebo doma v Zimbabwe,“ poznamenal Costa pro sparťanský web.

V rozhovoru mluvil o tom, jak kvůli nedostatku financí musel národní tým cestovat na zápasy do Svazijska a Malawi autobusem. „Den před utkáním jsme jeli patnáct hodin. Do Malawi to trvalo dvanáct. Takže už kvůli tomu cesta kvalifikací nebyla snadná, ale je to jeden z důvodů, proč na sebe teď můžeme být pyšní.“

Na postupu se sparťanský obránce podílel nejen spolehlivou defenzívou, tým v šesti duelech inkasoval jen čtyři branky, ale také gólem do sítě Svazijska (4:0).

„Pro mě národní tým znamená tu nejvyšší úroveň, na které můžeš fotbal hrát. Proto jsem hrdý, kdykoliv jsem do týmu povolaný. Moc pro mě znamená, že můžu pomoci mladým klukům nejen na hřišti, ale i v životě. Můžu jim ukázat, že je jedno, odkud pocházejí, ale pokud budou tvrdě pracovat, mohou toho hodně dosáhnout,“ poznamenal Costa.

„Spoluhráči Spartu znají, sledovali, jak se nám v minulé sezoně dařilo v Evropě. Místní hráči se ode mě chtějí přiučit, jsou zvědaví. Ptají se, jak to chodí, co se dělá před zápasem, jak se trénuje. Největší rozdíl mezi fotbalem tam a v Evropě je v taktice. Občas si tam všimnu hráče a říkám si, že je fantastický. Jenže problém je v tom, jak hráč chápe taktické pokyny, protože moderní fotbal se mění každým dnem. Já s nimi své zkušenosti sdílím, nejsem tam za hvězdu, ale spíš za staršího bratra.“