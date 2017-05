Poslední zápasy hrajeme hodně slušně, těší sokolovského Ševčíka

Trenér Vítězslav Hejret v utkání se Znojmem postrádal špílmachra Petra Glasera, který si odpykával trest za čtyři žluté karty. Do sestavy se tak vrátil Lukáš Sadílek, a jak se ukázalo, byla to šťastná volba. Právě on dal rozdílový gól, který může mít pro Sokolov cenu zlata. „Další krok k záchraně za námi,“ okomentoval snahu svých spoluhráčů Petr Glaser.

„Hráli jsme dobře, dařilo se kombinačně, vytvářeli si spoustu šancí a je jen škoda, že jsme nedali víc gólů. Drželi jsme míč pod kontrolou a neumožnili Znojmu hrát jejich hru,“ míní bek Ševčík.

Znojmo nastoupilo v obměněné sestavě a za celý zápas nepředvedlo nic nebezpečného pro Belaňovu branku. „Jedeme přes celou republiku, abychom předvedli takový výkon. Soupeř byl jasně lepší a rozdíl ve skóre nebyl větší jen kvůli brankáři Koukalovi. Byli jsme pro Sokolov pouze sparing partnerem. Za celý zápas jsme nevystřelili mezi tři tyče, to mluví za vše,“ posteskl si trenér Jihomoravanů Radim Kučera.

A to ještě mohli být rádi, že Sokolov drahnou dobu pálí jen slepými patronami. „Poslední tři čtyři zápasy hrajeme hodně slušně, vytváříme si šance, ale nedokážeme je proměnit tak, jak bychom chtěli. Za zápas máme pět šest tutovek a z toho dáme jeden gól, když se zadaří, a to ještě z penalty. Bohužel nám to tam zatím nepadá, ale musíme to nějak zlomit. Doufám, že to přijde, máme ještě tři kola,“ stýská si Ondřej Ševčík.

Ještě tři kola, v nichž se rozhodne. Už zítra hraje Sokolov na stadionu Baníku Ostrava, kde ve středu vybojovaly remízu 2:2 Vítkovice. „Celé to zkomplikovaly remízou. S tím nikdo nepočítal. A my musíme také na Baníku něco uhrát,“ říká sokolovský obránce Ondřej Ševčík.

Za týden, v neděli od 18 hodin, hostí Sokolov Opavu, dalšího adepta postupu, a poslední zápas hraje ve Vlašimi.

„Můžeme vyhrát kdekoliv, hrajeme hodně slušně, a když proměníme nějakou šanci... Hrajeme o všechno, dáme do toho všechno a snad budeme mít i štěstí,“ burcuje Ševčík.