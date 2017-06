Ani Hapal nevěřil. Bylo to fantastické představení, chválil kouč Slováky

Fotbal

Zvětšit fotografii Český trenér slovenské jedenadvacítky Pavel Hapal během přípravného utkání proti Česku. | foto: Profimedia.cz

dnes 11:37

Obhájce titulu ze Švédska smetli slovenští mladíci třemi góly. „Klidně jsme mohli dát i čtyři branky, ale to už by asi bylo moc,“ usmál se český kouč Pavel Hapal, jenž Slovensko trénuje. V základní skupině mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let to nakonec stačilo na druhé místo. Jestli postoupí do semifinále, záleží na výsledcích ostatních skupin.

„Kdyby mi někdo před zápasem řekl, jaké fantastické představení tohle mužstvo ukáže, nevěřil bych,“ smekl kouč Hapal po vítězství 3:0.

Slováci svého soupeře jednoznačně předčili. Zejména v prvním poločase, kdy po gólech plzeňského Martina Chriena a slávisty Jaroslava Mihalíka vedli 2:0. „Po přestávce jsme měli poněkud slabší pasáž, ale podržel nás gólman,“ pochválil Hapal i brankáře Adriána Chovana, který předvádí na turnaji výborné výkony. Postupová matematika Co potřebují Slováci, aby hráli semifinále? S šesti body a skóre 6:3 je Slovensko momentálně nejlepším týmem na druhých místech a v play-off by narazilo na Španělsko. K jistotě postupu ale ještě potřebuje, aby Portugalsko neporazilo Makedonii o čtyři nebo víc gólů. Zároveň však nesmí mít druhý tým skupiny C, ve které hraje i Česko, při rovnosti bodů lepší skóre. Spolu s ním i všichni ostatní. Stanislav Lobotka, terč zájmu Slavie, byl podruhé na turnaji hráčem zápasu, Martin Chrien z Plzně zase zařídil polovinu slovenských gólů na turnaji - dva dal a na jeden přihrál. „Naši hráči předvedli skutečně neuvěřitelný výkon, první poločas byl jedním slovem úžasný,“ rozplýval se Hapal. A superlativy nešetřili ani slovenští novináři, kteří dokonce trenéru Hapalovi po tiskové konferenci tleskali vestoje. Přes všechna pozitiva je však možné, že už v neděli pojedou Slováci domů, protože ve skupině skončili druzí za Anglií, se kterou na turnaji prohráli. „Doufali jsme v první místo. O poločase jsem věděl, že Anglie vede o gól nad Polskem, věřil jsem, že Poláci vyrovnají, ale nestalo se,“ litoval Hapal. Proto teď Slovensko musí počkat na páteční výsledek utkání mezi Portugalskem a Makedonií a na vývoj skupiny C, která se dohraje dvěma zápasy v sobotu. „Jestli máme postoupit, tak postoupíme,“ přemítá středopolař Lobotka, jeden z objevů turnaje. „Hráči by si na turnaji ještě jednu další příležitost zasloužili. Už teď jsem ale na ně hrdý,“ dodal Hapal.