Zapracovat na bránění standardních situací, velí trenér Slovácka

Svěřenci kouče Stanislava Levého byli v prvním poločase sobotního duelu o něco lepší na míči, do vedení je poslal z brejku Francis Koné po africké spolupráci s Benjaminem Tettehem. Pátý celek bulharské ligy byl zase mírně aktivnější po pauze, o srovnání skóre se po rohovém kopu postaral kapitán Martin Kaburov.

„Bylo to pro nás první utkání na přírodní trávě, naopak soupeř už měl nějaká za sebou. Byl ve větším zápasovém rytmu, bylo to vidět na jeho kombinaci. Bulhaři hráli hodně agresivně, o to je remíza cennější. I když si myslím, že zápas jsme měli a mohli zvládnout,“ uvedl kouč Levý.

Štvala jej branka, kterou inkasoval tým po polovičním přestávkovém prostřídání. „Dostali jsme ji po standardní situaci, to byl náš problém i v podzimních zápasech. Na tom budeme muset zapracovat,“ uvědomuje si slovácký kouč.

Se svěřenci se bude v letovisku na Turecké riviéře připravovat až do konce tohoto týdne. Hrát tam budou ještě dvě utkání. Nejbližším soupeřem bude ve středu ukrajinská Zorya Luhansk, podzimní účastník základní skupiny Evropské ligy. V sobotu se pak utkají s ruským Orenburgem.