Sokola si tu necháme, řekl pardubický kouč Krejčí

„Výsledek je solidní a myslím, že i s prvním poločasem můžeme být spokojení. Tam to bylo vyrovnané. Ale po přestávce jsme prostřídali a trápili jsme se v přechodu do útoku, kvalita už nebyla taková. Takže jsme se soustředili spíš na obranu,“ poznamenal Krejčí.

Stejně jako o víkendu ve Slatinicích, kde Východočeši změřili síly s olomouckou Sigmou, i teď v Uhříněvsi nad soupeřem vedli. Od 20. minuty díky přesnému zakončení posily z Hradce Králové Pavla Černého. Kouč si zatím přístup 32letého forvarda pochvaluje.

„Je tu teprve tři neděle, takže si musí zvyknout, ale vidíme v něm potenciál pomoci Jeřábkovi v organizaci hry. Mužstvo navíc podpoří i gólově. Pracuje dobře,“ konstatoval Krejčí.

V neposlední řadě může Černý na hrotu vhodně doplnit top střelce uplynulé sezony Michala Petráně. Tentokrát vedle sebe odehráli celou úvodní půli, než Černého na hřišti vyměnil mladík Kovář.

„Pavel je zkušený, umí odhadnout, kam by Michal mu mohl balon sklepnout a kam si je třeba naběhnout,“ glosoval Krejčí.

Na herní zkoušce už skončil Martin Blanař ze Zlína a k dalšímu zeštíhlení o jednoho hráče dojde zřejmě na příštím tréninku. Jméno Krejčí neprozradil, nejprve je hodlá sdělit zmíněnému fotbalistovi.

„Hráči, které si tu na hostování necháme, by měli být lepší než ti naši. Když ne hned, tak aspoň do tří měsíců,“ řekl Krejčí. „Rozhodli jsme se, že si tu necháme (Pavla) Sokola. Je to mladý poctivý hráč, jehož angažmá v Pardubicích může prospět jak jemu, tak i našemu klubu. Máme potvrzené roční hostování,“ podotkl na adresu 20letého borce z Brna.

Zbývající testované fotbalisty ovšem určitě nezavrhuje a hodlá jim dopřát prostor i v sobotním čtvrtém přátelském mači, v němž Pardubice zítra vyzvou na stadionu v Lázních Bohdanči ligový Jablonec. „Jsou to mladí kluci a na to, že nemají zkušenosti s FNL, nás zatím nezklamali,“ sdělil kouč.