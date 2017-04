Série pokračuje, pozorná obrana jistila fotbalistům Pardubic bod

„Co se týče obranné stránky, chtěli jsme to ve Frýdku uhrát bez gólu, což se podařilo,“ kvitoval trenér pardubického FK Jiří Krejčí. „Bohužel jsme však ani žádný nedali a šancí na to jsme opravdu zase tolik neměli. I když musím říct, že do 70. minuty jsme v poli určitě byli lepším týmem,“ pokračoval Krejčí.

Příležitostí se na trávníku, na který necelou hodinu před výkopem uspořádaly nálet kroupy, vůbec rodilo poskrovnu. Domácí zprvu zaměstnávali zadní voje Pardubic hlavně standardkami, na druhé straně se zase dvakrát prodral k neúspěšnému zakončení Konžan Kayamba. Jednou mířil vedle, pak do náruče gólmana Frýdku Prepsla. Sólo téhož hráče ze druhé půle pak zastavil ofsajd.

„Potom se to trošku zlomilo, protože soupeř začal nakopávat dlouhé balony a tím nás přehrával, protože ty odražené míče sbíral,“ podotkl Krejčí. S remízou byl vzhledem k vývoji v zásadě spokojený: „Bod z venku musíme brát.“

Prvně v základní sestavě Východočechů nastoupila jarní posila z Hradce Králové Jan Shejbal - na levém kraji obrany. Kouči Krejčímu totiž pro svalové zranění chyběl Slovák Richard Čiernik, jenž jinak na tomto postu hraje. „Shejbal podal velmi dobrý výkon, nedá se mu nic vyčíst. Vyhrával hlavičkové souboje, hrál jednoduše,“ chválil trenér.

V dalším kole FNL se Pardubice utkají v sobotu 29. dubna od 10.15 doma Pod Vinicí s posledním Prostějovem.