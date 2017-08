Naštěstí jsme se brzy oklepali, oddechl si pardubický kouč Krejčí

„Já spokojený jsem. Nevím, jak vedení...“ komentoval na pozápasové tiskovce parádní start do sezony trenér Pardubic Jiří Krejčí a rozesmál tak všechny přítomné až na kouče hostí, jindy známého šprýmaře Pavla Horvátha, který v sobě stále dusil naštvání z porážky.

„Ale mám dojem, že tohle tady ještě nebylo,“ pokračoval Krejčí. „Čtyři hráči teď sice odcházejí na reprezentaci (náhradní gólman Šmíd, obránce Surzyn a záložníci Ladra s Mužíkem, podrobněji viz box vpravo), nicméně jsem rád, že zase budeme moci dělat na jiných věcech. Před ligovou přestávkou je to příjemné, klukům se bude dobře pracovat,“ doplnil.

Zkraje zápasu ovšem Krejčí ideální náladu rozhodně neměl, to byl naopak v pohodovém rozmaru pro změnu Horváth. Důvod je jednoduchý. Záložník Kosak někdejšího specialistu na standardní situace potěšil dokonalým splněním povelu: „Kosy, dej to, dej to!“, když ránu z přímého kopu zprava před velkým vápnem nádherně zakroutil přesně do levé šibenice; domácí gólman Knobloch za ní plachtil marně.

Z pohledu Pardubic hodně nešťastná chvilka byla do jisté míry vyvrcholením účinného presinku Sokolova, z nějž se Východočeši v úvodu nemohli vymanit.

„Nevyvíjelo se to podle představ, už v 9. minutě jsme prohrávali. Pak jsme tam ještě přežili jednu šanci, kdy nás podržel Milan Knobloch,“ připomněl Krejčí nebezpečnou kombinaci Sokolova až do šestnáctky, na jejímž konci stál opět šikovný Kosak. Jenže to už bylo za stavu 1:1; po rovné půlhodině hry a první občerstvovací pauze totiž doklepl vyražený balon do sítě domácí Černý, který se objevil na hrotu útoku namísto Petráně, vyloučeného ve Vítkovicích.

„Rychlé vedení nám paradoxně zase uškodilo. Mužstvo okamžitě polevilo v soustředěnosti a hlavně už tam pak nebylo srdce,“ lamentoval trenér Sokolova Horváth.

To Pardubičtí do zápasu podle kouče Krejčího dávali srdce víc. „Zaplaťpánbůh, že jsme se po 20. minutě oklepali a dokázali ještě do poločasu vyrovnat. Ve druhém už jsme myslím byli lepším mužstvem,“ mínil Krejčí.

V té době už oba koučové, týmy i diváci na tribuně zhusta spílali hlavnímu sudímu Berkovi, který podle nich řízení zápasu - jmenovitě posuzování faulů a jejich postihování kartami - absolutně nezvládal. Překvapily například žlutá pro Černého v běžném vzdušném souboji nebo pro druhého brankáře hostí Dvořáka za opuštění střídačky a podání míče chytajícímu kolegovi Belaňovi; některé hrubší zákroky naopak zůstaly bez odezvy.

V 65. minutě fanoušky Pardubic vyděsil střídající Končal, jenž ve slibné pozici střílel podél Knoblocha, ale beci balon směřující do brány vykopli vedle. Vítěze tak určil druhý gól v podání Černého. Borec, který po nedávné nemoci stále ještě nebyl úplně fit, využil trefou „do prázdné“ perfektní přihrávku Fouska zleva vápnem. Ta následovala po neméně kvalitním křížném centru Ladry ze středu hřiště.

„Soupeř je velmi fotbalový, takový tu ještě nebyl. Hrozil z brejků, byly tam takové závary, které jsme přestáli. Vyhrát o jeden gól jsme si však zasloužili,“ uvedl kouč Krejčí.

„Jsem zklamaný z toho, že jsme na nějaké úrovni odehráli dva poslední těžké zápasy s Opavou a Třincem a jeli jsme do Pardubic v dobrém rozpoložení, ale nepotvrdili to,“ řekl jeho protějšek Horváth.