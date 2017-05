Baník ztratil dva body i kapitána. Velká komplikace, ví kouč Petržela

„Je to velká komplikace,“ potvrdil trenér Baníku Vlastimil Petržela. „Na to ale ani tak nemyslím. Horší je, že jsme nehráli dobře, že Vítkovice byly lepší. Jen se potvrdilo, že někteří naši hráči jsou hrozně pomalí. A unavení.“

Baník nepřišel jen o body, ale také o kapitána a stopera Zápotočného, který fauloval unikajícího Kovaříka. Sudí ho za to vyloučil. „To bude problém, počítám, že dostane stop na dva zápasy,“ povzdechl si Petržela. „Bylo to ale tím, že nebyl zajištěný. Může prohrát souboj, ale kde byl levý obránce, kde byl druhý stoper?“

Vítkovický trenér Ivan Kopecký je přesvědčený, že si jeho svěřenci zasloužili vyhrát. „Po první brance, která námi otřásla, měl soupeř více ze hry, ale postupně jsme hru i stav vyrovnali.“ To Kovařík v poslední vteřině první půle mířil po zemi k pravé tyči.

„Takový gól a v takovém čase kluky znervóznil a padla na nás ještě větší deka. Místo abychom se z toho o přestávce dostali, tak nám Vítkovičtí vstřelili druhou branku,“ uvedl Petržela.

„Ve druhé půli jsme lépe kombinovali, vycházel nám rychlý přechod do útoku,“ řekl Kopecký.

Texl dal gól na 2:1 podobnou střelou jako Kovařík. „Vypadalo to, že už vedení udržíme, ale přišel takový smolný gól... Měli jsme na tři body,“ prohlásil trenér Kopecký.

„Oba góly, které jsme dostali, byly takové divné,“ podotkl vítkovický záložník Jiří Texl. „Kdyby měl Baník šance... Jednou se ale trefili po tom, co míč skákal po břevně a spadl před branku. Pak to je taková hlavička nebo rameno a míč proletí do šibenice.“

Texl řekl, že bod je pro Vítkovice málo. „Navíc když Sokolov vyhrál.“ O čtyři body před Vítkovicemi je také Frýdek-Místek, který ve středu padl v Olomouci 0:1.