Senzační finalisté poháru z Opavy září: Dál si můžeme snít svůj sen

„Liga i pohár mají něco do sebe,“ usmívá se generální ředitel klubu Alois Grussmann. „Líbí se mi, jak si to kluci užívají. Mají sice náročný program, ale únavu přebíjejí vítězství, těmi ji vytěsňují z hlavy, což jsem sám zažil. Přeji si, abychom nyní v lize uspěli na hřišti Táborska, což bude těžký soupeř.“

Trenér Slezského FC Roman Skuhravý prohlásil, že za pracovitost, odhodlání a obrovskou chuť si postup zasloužili. „Dál si můžeme snít svůj sen.“

Tím je postup do Evropské ligy, kterou bude hrát vítěz poháru? „My si to užíváme, aniž bychom snili o pohárové Evropě,“ řekl Skuhravý. „Náš cíl je postup do ligy, i když víme, že letos to asi nevyjde. Ale je to náš dlouhodobý cíl.“

Opavští ve středu vyřadili Mladou Boleslav po vítězství 2:0, a to dokonce na jejím hřišti. Přešli tak už přes čtvrtý prvoligový klub, když před tím porazili Slovácko, Plzeň a Brno.

„Hráčům jsem říkal, že jsem v Opavě už něco zažil jako hráč, ale teď to je obrovský úspěch,“ řekl generální manažer Alois Grussmann, někdejší záložník, který pamatuje opavské prvoligové časy.

Skuhravý je přesvědčený, že jeho tým je schopný hrát lépe, než předvedl s Mladou Boleslaví. „Trvalo nám, než jsme si zvykli na její tempo, umíme lépe kombinovat,“ podotkl. „Ale pomohl nám výborný výkon středových hráčů Schaffartzika, Žídka a Simerského. Domácím nic nedarovali.“

Finále poháru se Zlínem se koná 17. května. Původně se mělo hrát v Praze na stadionu Slavie, nyní při účasti moravského a slezského klubu se do hry dostala Olomouc a hlavní sponzor soutěže Mol s přesunem souhlasil.

„Byli bychom rádi, kdybychom hráli někde blíže, už jsme si volali i se zástupci Zlína,“ avizoval už před rozhodnutím o změně dějiště Grussmann. „I když by do pražského Edenu přijely dva tři tisíce fandů z Opavy i Zlína, stadion by nezaplnili. Pokud by se ale hrálo v Olomouci nebo Uherském Hradišti, ochozy by mohly být plné a byla by to oslava fotbalu.“

Teď už si stačí jen počkat, zda se jeho slova naplní. Trofej každopádně získá tým, s nímž se před sezonu vůbec nepočítalo.