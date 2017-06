Fotbalisté Olomouce si připomněli triumf v domácím poháru

Go, go, go, kluci už je válcujou! Zpěvák Miroslav Perseus Spilka procítěně zazpíval hymnu s příznačným názvem Sigma. A pak už místní metalovou skupinu Calibos vystřídal na pódiu tým, který v roce 2012 získal pro Olomouc slavné vítězství. Po pěti letech se fotbalisté Sigmy znovu shledali s trofejí, kterou vyhráli v Plzni ve finále Českého poháru po vítězství 1:0 nad Spartou.

S nápadem připomenout si půlkulaté výročí přišlo sdružení fanoušků Sigma United, klub se podílel jen zapůjčením poháru. Na betonový plácek u obchodního centra Šantovka přišla odhadem stovka fandů. „Musím říct, že je vás tady hodně. Na takový počet jsem zvyklý ze Znojma,“ přelétl očima publikum Radim Kučera, který se stal patronem akce nazvané Kučova pětka. „Do Plzně vás jelo určitě víc,“ připomněl bývalý kapitán legendární výjezd 800 fanoušků zvláštním vlakem.

Ale ani vítězný tým se zdaleka nesešel kompletní. Z hráčů, kteří finále zažili na hřišti, nechyběl brankář Zdeněk Zlámal, záložníci Michal Ordoš, Martin Pospíšil a Radim Nepožitek a obránce Tomáš Janotka. A pak trenér Petr Uličný.

„Pohár pro mě bylo nesmírně šťastné období,“ vyznal se populární John a oči se mu přitom leskly stejně jako před pěti lety. „Víte, že fotbalisty dělím do šuplíků, a tihle jsou u mě všichni v tom prvním. Vzpomínám na to velice rád, bylo to úžasné ukončení mé kariéry.“

Společně s Radimem Kučerou pak znovu zvedl pohárovou trofej nad hlavu. „Užij si to. Tohle v Baníku nezažiješ,“ popíchl Michal Ordoš novopečeného kouče Ostravy Kučeru. A když si pohár zblízka prohlížel, přiznal, že při oslavách dostal zabrat. „Je pravda, že tohle jsem ukopl. Ale nechtěně,“ zkoumal špičku s emblémem svazu.

Petr Uličný se nenechal pobízet ke zpívání a stejně jako před pěti lety spustil svou hanáckou písničku. „Na té naší Hané, pečó bochte slané,“ předzpívával silným hlasem. „Sérem, makem, kedlóbákem a cibuló só posepané,“ odpovídali fanoušci.

„Jak trenér začal zpívat, trochu mi nostalgie naskočila,“ přiznal záložník Martin Pospíšil, který by na ni v 25 letech mohl mít ještě dost času. „Přece jen je to zážitek, který si tu všichni budeme pamatovat do konce života. Zatím je to můj největší týmový úspěch. A trenér Uličný je jako můj fotbalový táta, nebýt jeho, možná jsem ligu vůbec nehrál,“ připomněl hráč působící v Jablonci.

Jedním z hrdinů Sigmy byl tehdy brankář Zdeněk Zlámal, který už před zápasem tvrdil, že měl zjevení, jak drží pohár nad hlavou. „Vážně? To si nepamatuju,“ usmíval se. „Ale pohár jsem získal i se Spartou a tehdy jsem se ho nedotkl, protože jsem nechytal a řekl jsem, že si ho vyhraju jinde. To se mi splnilo v Sigmě. Finále si dodnes dobře pamatuju, ale pohádka byla celá sezona. Devět bodů po podzimu kvůli odečtu, pak jarní jízda za záchranou, výborná parta, kdy jsme se těšili na každý trénink.“

Tehdy Sigma a její fanoušci prožívali euforii, kterou však vystřídal úpadek a rozčarování. Kvůli trestu za korupci přišla o šanci hrát evropské poháry a dvakrát spadla z ligy. Sice je znovu zpět, ale místo nadšení je cítit napětí. Primátor Antonín Staněk sliboval nového investora, ale zatím nikdo nepřišel. Není jasné, z čeho klub naplní rozpočet, natož přivede posily. „První, co se mi v souvislosti s vítězným finále poháru vybaví, je, jak Sigma měla tenkrát našlápnuto a kde je teď. To mě mrzí,“ prohlásil trefně kanonýr Michal Ordoš.