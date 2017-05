Fotbalisté Olomouce odmítli spekulace, pak tančili v dešti konfet

Baník chtěl v Olomouci slavit návrat do ligy, přicestovalo s ním kolem tří tisíc fanoušků, kteří téměř zaplnili severní tribunu a dali zápasu parádní kulisu, jenže domácí Sigma jim radost pokazila. Po remíze 0:0 má Baník kolo před koncem na druhém místě jen jednobodový náskok před Opavou. „Pro nás byla další motivace, abychom neslavili postup do ligy a zároveň s námi Baník. Ať si to oslaví doma, ale ne tady u nás,“ vzkázal domácí kapitán Aleš Škerle.

Na krku se mu houpala skleněná medaile a ve vlasech měl zlaté konfety, které mu v nich uvízly při oslavách. Na poháru, který se spoluhráči zvedl nad hlavu, chyběla jen malá třešinka, výhra nad odvěkým rivalem. Přesto remízou sigmáci odmítli jakékoliv spekulace. „Hráli jsme o čest. Řekli jsme si, že doma chceme potvrdit neporazitelnost, byla to konfrontace s Baníkem, a jak trenér Petržela hlásil celou sezonu, že mají nejlepší mančaft a že jsou nejlepší ve druhé lize, pro nás byla výzva to vyvrátit,“ vysvětlil Škerle.

Zápas moc šancí nepřinesl, tu největší měl ostravský Jakubov v 52. minutě. Jeho střelu Buchta vyrazil, po dorážce se míč odrazil od tyče a olomoucký gólman ho na brankové čáře chytil.

Na opačné straně mohl Baník zmrazit Jakub Plšek dvě minuty před koncem, jeho hlavička z malého vápna ale mířila jen na připraveného brankáře Vaška. „Bod je asi spravedlivý,“ mínil kouč sigmy Václav Jílek. „Vypracovali jsme si čtyři gólové situace proti jedné čisté šanci Baníku. Kromě ní neměl Baník nic a v počtu vyložených šancí jsme branku mohli dát spíš my, ale nakonec je remíza asi zasloužená,“ hodnotil.

Pak už si sigmáci navlékli speciální trika s nápisem Mise splněna a začali slavit. „Bylo to krásný, že s námi mohly být děti,“ rozplýval se Jílek, kterého obklopili tři potomci. „Atmosféra byla vynikající vyjma pár excesů. A byť to bylo s odstupem a postup jsme měli jistý, tak spontánní radost na hráčích byla a bylo to fajn,“ přiznal.