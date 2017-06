Návrat Ordoše do Olomouce? Trenér Jílek nemá zájem

Ladislav Minář se v triku a šortkách prochází po tréninkovém hřišti číslo 2 v areálu Androva stadionu. Sportovní manažer fotbalové Olomouce dohlíží na hráče, kteří v pondělí zahájili přípravu na už zase prvoligovou sezonu, a vypadá při tom jako jejich kouč. Skutečný hlavní trenér Václav Jílek chybí kvůli povinnostem u reprezentační jedenadvacítky na evropském šampionátu v Polsku.

Soupiska Olomouce Brankáři: Miloš Buchta, Michal Reichl, Štěpán Spurný Obránci: Martin Hála, Václav Jemelka, Uroš Radakovič, Martin Sladký, Aleš Škerle, Jan Štěrba, Michal Vepřek, Roberto Carlos Dominguez Fuentes Záložníci: Jan Ambrozek, Martin Antl, Šimon Falta, David Houska, Petr Javorek, Lukáš Kalvach, Pavel Moulis, Michal Obročník, Jakub Plšek, Jiří Texl, Tomáš Zahradníček, Antonio Madreulis Romero Urquiola, Lukáš Buchvaldek, Bidje Manzia Útočníci: Tomáš Chorý, Václav Vašíček, Jakub Yunis

„Vrátili se kluci z hostování, chceme se ještě podívat na hráče ze zahraničí, kteří přijedou během týdne. Počet hráčů je velký, tak se do toho zapojuju, abych byl k mužstvu blíž. Přípravu mají nachystanou, vede si ji asistent Laco Onofrej. Já chci k mužstvu být blíž po dobu nepřítomnosti hlavního trenéra,“ vysvětluje Minář a ostré paprsky slunce jej nutí před kamerou a diktafony mhouřit oči.

Jestli bude sluncem zalitá i budoucnost Sigmy v první lize, je po dvou sestupech v řadě a nevalné ekonomické situaci bez nového většinového majitele složitá otázka, na kterou se nejen Minářovi těžko odpovídá. „Je potřeba vycházet z jedné věci,“ povídá. „Olomouc za poslední tři roky dvakrát sestoupila, takže cíl je jednoznačný - aby v Olomouci zůstala první liga. V téhle fázi je to jediný cíl. Uvidíme, jak se nám bude dařit během sezony.“

Kapitán Miloš Buchta přikývne: „Chceme hrát střed tabulky a nemít potíže se záchranou do posledního kola. Kvalita v týmu je, ale doplnit by to chtělo.“

Na testy Roberto Carlos

Přestože Sigma druhou ligou prolétla jako suverén, potřebuje posílit, aby nezavršila sestupový hattrick. „Jenže dokud není ekonomická stránka vyřešená, tak Olomouc není připravena nakupovat hráče,“ říká Minář bez vytáček.

Michal Obročník na tréninku fotbalistů Olomouce.

Fanoušky může těšit aspoň fakt, že opory klub zatím udržel a výprodej se nekoná. Odejít může maximálně jeden hráč. Na úvodním tréninku se hlásil i slovenský defenzivní záložník Michal Obročník, který přišel na půlroční hostování s opcí z Liberce. Na zkoušku pak záložník Petr Javorek z Táborska, v úterý se k mužstvu připojí útočník Antonio Madreulis Romero z Venezuely a stoper Roberto Carlos Domínguez ze Salvadoru.

Z hostování se vrátili záložníci Lukáš Kalvach (Táborsko), Jiří Texl (Vítkovice) a Pavel Moulis (Ústí nad Labem). „Post defenzivního záložníka jsme delší dobu hledali,“ pochvaluje si Minář příchod 26letého Obročníka, jenž v Liberci odehrál v minulém ročníku jen čtyři zápasy. „Výkonnost Petra Javorka samozřejmě známe, ale chceme se v první fázi podívat, jak bude reagovat v jiném prostředí.“

Přípravné zápasy Olomouce 24. června: Sigma Olomouc - Opava (hř. Dolany, 10.00 a 12.00)

28. června: Sigma - Trnava

1. července: Sigma Olomouc - Pardubice (hř. Slatinice, 10.15)

4. července: Žilina - Sigma Olomouc (hř. Žilina, 16.00)

5. července: Troubky - Sigma Olomouc (hř. Troubky, 18.00)

8. července: Piast Gliwice - Sigma Olomouc (hř. Gliwice)

15. července: Sigma Olomouc - Šamorín (hř. Andrův stadion, č. 2)

17.–22. července: soustředění Opalenica, 19. července: Sigma - Hapoel Tel Aviv, 22. července: Sigma Olomouc - Omonia Nicosia

Minář plánuje na hostování přivést ještě stopera a podhrotového hráče, mohlo by se podle informací MF DNES jednat o slávistu. „Je to v jednání a já věřím, že se to do čtrnácti dní podaří,“ přeje si.

Kdo určitě nepřijde, je olomoucká ikona Michal Ordoš, přestože momentálně nemá nikde smlouvu. Karmiotissa, ve které po osmi letech věrných služeb v Sigmě strávil minulou sezonu, sestoupila jako nováček z nejvyšší kyperské ligy a z týmu zmizela i většina cizinců. Čtyřiatřicetiletý někdejší reprezentant by se návratu nebránil.

Jenže Jílek o něj nestojí. „Nikdo mě nekontaktoval, pan Jílek má asi jiné plány. Trošku to mrzí, ale Sigmě přeju jen to nejlepší,“ řekl ofenzivní univerzál MF DNES. Vyptával se na něj i ostravský Baník. „Ale v Česku je pro mě jen jeden klub - Sigma.“ A tak nejspíš zamíří za koučem Pivarníkem do Rakouska, kde jedná o angažmá.

„Návrat Michala Ordoše jsme neřešili, protože trenér už chce jít jinou cestou,“ potvrdil Minář. „Ordži pořád určitou kvalitu má, je to hráč, na kterého celou jeho kariéru určitým způsobem trošku trpím, protože jsme spolu byli i ve Slovácku. Myslím si, že jsem mu už několikrát pomohl, ale trenér chce jít jinou cestou,“ respektuje rozhodnutí šéfa lavičky.

V Olomouci po vypršení smluv skončili odchovanci Martin Šindelář, jenž je podle informací MF DNES před podpisem smlouvy s Baníkem Ostrava, a Jakub Petr, který míří do zahraničí.

První trénink, na kterém bylo 28 hráčů, měl i ve vedru slušné tempo. Chyběli na něm kromě Jílka nemocný Jakub Plšek, zraněný Václav Vašíček a reprezentant do 21 let Tomáš Chorý.

Zatímco Minář dohlížel, asistent Onofrej nabádal: Prudší přihrávky! Dejte tam víc fotbalovosti! Sigmáci se mezi domácí elitu po roční odmlce těší. „Také se těším, i když hráči po dovolené víc, já byl pořád na klubu,“ poznamená Minář. „Ale všichni se těšíme, protože něco skončilo, něco začíná.“