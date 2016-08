Fenomén Liberec. I přes skromné podmínky válí ve fotbalové Evropě

Fotbalový Liberec sice nemá zdaleka tak vysoký rozpočet jako Sparta, Slavia nebo Plzeň, ale může se pochlubit neméně blyštivými výsledky. V české lize už třikrát slavil mistrovský titul a dobře o něm vědí i v Evropě.

Slovan letos popáté za sebou hájí české barvy v Evropské lize. Třikrát za tuhle dobu přitom dokázal postoupit do základní skupiny, kde hrají elitní týmy z kontinentu.

Svůj letošní postup Liberec vyšperkoval jasnou domácí výhrou 3:0 nad kyperským soupeřem AEK Larnaka.

Ve čtvrtečním večeru tak nad stadionem U Nisy, který po celý zápas bouřlivě fandil, mohl vytrysknout oslavný ohňostroj. Trenér Jindřich Trpišovský dovedl Liberec do základní skupiny stejně jako vloni bez ztráty jediného bodu, i když kvůli odchodům hráčů musel několikrát stavět prakticky nový tým.

Trenér: Je neskutečný zážitek to znovu prožít

„Oba dva postupy jsou krásné, těžko se to porovnává. Vloni jsme byli v roli outsidera a nikdo nám moc nevěřil, že postoupíme. Na druhou stranu tady byli zkušení hráči Pavelka, Šural, Bakoš,“ řekl Trpišovský. „Letos to bylo daleko složitější, i když to podle výsledku nevypadá, Larnaka byla jednoznačně nejtěžší z loňských i letošních soupeřů. My jsme měli o mnoho míň zkušené mužstvo, o to to bylo těžší. Je to neskutečný zážitek to znovu prožít.“

Jak je možné, že Liberec poráží mnohem bohatší evropské soupeře a vede si na mezinárodní scéně líp než jiné české týmy? A to i přesto, že v sestavě kromě útočníka Baroše nemá žádné velké hvězdy?

„Snažíme se hrát co nejvíce agresivně. To je pro protivníky velmi nepříjemná taktika,“ míní liberecký kapitán Lukáš Pokorný. „Česká liga také nemá ve světě až tak velké jméno jako některé jiné soutěže, tudíž nás soupeři mohou snadno podcenit.“

Kvarteto trenérů v čele s Jindřichem Trpišovským dokáže hráče na každý evropský zápas dokonale připravit a také nasměrovat tým za jediným cílem tak, aby ze sebe každý jednotlivec vydal maximum. Asistent trenéra Zdeněk Houštecký na tohle téma po parádním vystoupení s Larnakou řekl: „Fungovali jsme jako jedno velké srdce. Kluci splnili úplně vše, co jsme si řekli. Když půjdeme dál touto cestou, dokážeme ještě hodně velkých věcí.“

A další z asistentů Jaroslav Köstl dodal: „Je neskutečné, že hráči i za stavu 3:0 skáčou do střel, nastavují vlastní hruď, záda, hlavu a nechali by si utrhnout ruce, jen abychom nedostali gól.“

Za výhry v kvalifikaci Evropské ligy a za postup do základní skupiny získá liberecký klub na odměnách v přepočtu přibližně 70 milionů korun, což se téměř rovná ročnímu rozpočtu klubu.