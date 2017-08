Liberecký paradox: špatná hra, ale za tři body. A lichotivé třetí místo

Cesta za ziskem tří bodů, které zařídil gólem v závěru kapitán Coufal, však byla na severu Moravy hodně svízelná a o to víc si jich hráči Liberce cení.

„Mám jakousi vnitřní spokojenost s body, ale s herním projevem jsem hrozně nespokojený,“ přiznal Jindřich Trpišovský, trenér Liberce.

„Karvinských mi je líto, Mají tady výborné fotbalové prostředí, byli lepší, ale prohráli. Měli čtyři tutovky, kdežto my jsme se do první gólovky dostali až Pulkrabem, který šel sám na bránu. U našeho gólu musím pochválit Vláďu Coufala, jak se z pozice pravého obránce dostal až do pokutového území a zakončil.“

Rozhodující trefa zápasu přišla v 81. minutě, kdy domácí nechali na své levé straně úplně volného Coufala, který podstřelil vybíhajícího Berkovce.

„Dostal jsem fantastický balon za obranu od Folpiho (Folprechta), hodil jsem si to do středu a vystřelil levačkou. Vlastně mě napadá, že jsem dal dva ligové góly a oba levou nohou, takže už asi budu střílet jenom tou levačkou,“ říkal s úsměvem 25letý pravý bek Slovanu Vladimír Coufal.

Ale pak už vážněji dodal: „První poločas, to byla z naší strany tragédie. Wágner měl na hlavě gól, mohli jsme dostat i další a mohlo být rozhodnuto. Naštěstí jsme to přečkali, v kabině jsme si pak něco řekli a druhý poločas jsme začali výborně. Skoro pět minut jsme soupeři nepůjčili balon, ale pak se to zase zvrtlo, začali jsme ztrácet míče a kazit. Karviná mohla opět z nějaké šance rozhodnout, ale ani tentokrát se jí to naštěstí nepovedlo.“

Velký podíl na druhém libereckém triumfu v řadě měl gólman Ondřej Kolář, který vychytal už třetí nulu. „Vyzvednul bych jeho výkon, protože nás svými zákroky udržel v zápase,“ chválil Trpišovský.

„Hrajeme organizovaně a moc gólů zatím nedostáváme, to mě moc těší. Že Karvinští říkají, že tím, jak neproměňují šance, vždy dostanou gólmana do sestavy kola? To není podstatné, jestli se tam už vidím. Důležité je, že máme tři body a potvrdili jsme vítězství v Boleslavi. To patří celému týmu, protože jsme bojovali všichni,“ tvrdil 22letý Ondřej Kolář, liberecký odchovanec.

Po reprezentační přestávce se mají fanoušci Slovanu na co těšit: fotbalisté Liberce vyzvou v sobotu 9. září na stadionu U Nisy Plzeň, lídra první ligy.