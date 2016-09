Liberec ukázal, že může hrát v pohárech o postup. I přes gól v závěru

Taková škoda! Tak zněla nejčastější reakce po výsledku 2:2 v Ázerbájdžánu. Liberec dvakrát vedl, silný a bohatý tým z naftařské země však dokázal vždy vyrovnat. Podruhé až na konci třetí minuty nastavení. „Byli jsme kousek od vítězství. Člověka zamrzí, když v poslední minutě dostane na 2:2. Před zápasem by možná někdo řekl, že remíza je dobrá, když jsme ale byli tak blízko výhře, tak ty pocity jsou smíšené,“ litoval brankář Martin Dúbravka.

Slovenský gólman svůj tým v Baku při šancích Karabachu výrazně podržel, ale v nastavení se marně natahoval po střele domácího stopera Sadygova. „Měl to jednoduché. Stopl si to a trefil to fakt výborně k tyči. Já se snažil po tom jít, ale střela byla prudká úplně až za tyč. Takže trochu smolný gól pro nás, ale takový je fotbal,“ konstatoval Dúbravka.

Liberec v Evropské lize znovu zradila úplná koncovka zápasu. Vloni v nastaveném čase přišel doma o výhru nad nizozemským Groningenem a poté i o bod v portugalské Braze. Možná ho to stálo postup. „V Evropě jsou prostě týmy tak technicky vyspělé, že to nebezpečí hrozí vlastně ze všeho,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. „Ty zápasy stojí strašně sil, technická kvalita je vždy na straně soupeře. Teď jsme navíc museli třikrát nuceně střídat. Takže jsem nebyl klidný do poslední vteřiny.“

Oba góly dostali Liberečtí po rohových kopech. „Říkal jsem si, že jestli ubráníme ten poslední roh, dotáhneme to,“ litoval Trpišovský. „Vydýchává se to složitě, ale na druhou stranu musíme být rozumní. O poločase bychom ten bod asi brali. Byli jsme blízko k vítězství, ale pro domácí by to asi bylo kruté.“

Situace ve skupině J je po prvním hracím dnu stejná jako před ním. Všechny týmy jsou na jedné startovací čáře a mají po bodu. I zápas PAOK Soluň s Fiorentinou skončil remízou (0:0). „Myslím si, že proti Karabachu opravdu nikdo snadno vyhrávat nebude. Dokázali jsme si, že se s námi ve skupině určitě počítat musí. Věřím, že pokud budeme takhle hrát i dál, můžeme klidně bojovat o postup,“ řekl záložník Egon Vůch.

„Od loňska, co se připravujeme na týmy v Evropě, je Karabach jednoznačně technicky a takticky nejvýše. Je to výborný tým a klobouk dolů před hráči, jak to zvládli,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský. „S výkonem jsem spokojen. Dali jsme dva góly ze čtyř šancí, co jsme měli, bohužel na výhru to nestačilo.“

Liberecká výprava se z exotického Ázerbájdžánu vrátila v pátek nad ránem. Fotbalisté Liberce teď musí rychle nabrat síly na další zápas v české lize, kde se jim zatím moc nedaří. Na regeneraci mají o chvíli déle, protože zápas na hřišti pražské Slavie byl přeložen na pondělí. „Mít mezi zápasy dva nebo tři dny znamená obrovský rozdíl. Po dlouhé době je to pro nás výhoda, doteď to byly vždy dva dny a třeba v Příbrami to na nás bylo znát,“ dodal Trpišovský.