Jablonec začal přípravu bez Beneše či Jankoviče, i Liberec sečítá odchody

Baroš se tak přidá k řadě hráčů, kteří po minulé sezoně Slovan opustili. A to ještě není vše. Na hostování do Olomouce odchází záložník Michal Obročník, obránce Lukáš Bartošák zase míří do Zlína. „Zatím ještě není hotovo, ale nepředpokládám, že by se něco zadrhlo,“ uvedl Nezmar.

V týmu zatím zůstává ofenzivní hráč Ubong Ekpai, kterému 30. června končí smlouva, ale jedná se o jeho setrvání. Z hostování v ázerbájdžánském Baku se vrací Zdeněk Folprecht, kvůli zánětu šlach však začne trénovat až příští týden.

Nejbližší zápasy Liberce 24. 6. Neugersdorf (od 14.00 v Žitavě)

1. 7. Hradec Králové (od 11.00 a 14.00 v Hořicích)

8. 7. Dynamo Drážďany (od 15.00 v Oppachu)

Kvůli reprezentačním povinnostem chybí i Petr Ševčík, později začne i útočník Martin Graiciar. Na testech v Liberci je nyní záložník Jan Jelínek ze Žižkova a defenzivní záložník Dramé, který naposledy působil v Košicích.

Liberečtí fotbalisté začali přípravu v pondělí fyzickými testy na FTVS v Praze, poté se hned přesunuli na kondiční soustředění do Nymburka. V tréninku je zatím 20 hráčů.

Jablonec začal bez Beneše, Wágner trénuje v Karviné

Bez dvou stabilních obránců jarní základní sestavy Beneše i Jankoviče a s několika novými tvářemi odstartovali v pondělí doma letní přípravu na nový ročník fotbalisté FK Jablonec.

Nejbližší zápasy Jablonce 24.6. Velké Hamry (od 16.30 ve Velkých Hamrech)

28. 6. Viktoria Žižkov (od 11.00)

1. 7. Vlašim (od 17.00 ve Vlašimi)

5. 7. Hradec Králové (od 17.00 v Opatovicích nad Labem)

8. 7. Pardubice (od 16.30 v Lázních Bohdaneč)

12. 7. Jiskra Mšeno (v Břízkách, čas výkopu bude upřesněn)

V týmu už není klíčový stoper, zástupce kapitána a služebně nejstarší hráč Vít Beneš, kterému vypršela smlouva a po sedmi letech v jabloneckém klubu zamířil do elitního maďarského klubu Vasasu Budapešť.

„Jablonec mi nabízel prodloužení smlouvy, ale po domluvě s nejbližšími jsem se rozhodl to nepřijmout. Po těch dlouhých letech v české lize jsem si už chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá,“ vysvětlil 28letý Vít Beneš, jenž si s Vasasem zahraje předkolo Evropské ligy

Na severu Čech už nebude hrát ani srbský pravý bek Jankovič, jemuž skončilo hostování. To vypršelo i zkušenému Jiráčkovi ze Sparty a do přípravy se nezapojil ani Wágner. Urostlý útočník na jaře úspěšně hostoval v Karviné a přestože má ještě smlouvu v Jablonci, v pondělí se zapojil do tréninku moravského klubu, který o něj má velký zájem.

Na srazu chyběli i reprezentanti Trávník se Zreľákem, kteří jsou kapitány Česka a Slovenska na právě probíhajícím ME do 21 let v Polsku.

Jablonecký trenér Zdeněk Klucký naopak přivítal na úvodním tréninku navrátilce z hostování obránce Kouřila s Lischkou, hostování skončilo i záložníkovi Janetzkému, jenž po zimním přestupu do Jablonce dohrál jaro v druholigové Opavě.

Nováčkem je záložník Kučera z Vlašimi, který by měl v Jablonci rok hostovat, a na zkoušku je v týmu stoper Kodr ze Slavie Praha.