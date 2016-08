Dvě výhry z deseti zápasů. Všichni musíme líp a víc, řekl slávista Bílek

Slavia přitom nezačala špatně. Po necelé čtvrthodině se dostala do vedení, byť z nenápadné akce. Po rychle zahraném přímém volném kopu se hlavou prosadil právě Bílek.

„Z té rychlé standardky jsme byli asi překvapení my i oni. Já jsem tam byl najednou úplně sám. Ale teď z toho gólu nemám vůbec radost, protože jsme prohráli,“ uvedl slávistický kapitán.

Od té chvíle však začala dominovat Plzeň, která vršovický tým dostala občas až pod drtivý tlak. První poločas ještě Slavia přežila, ale v tom druhém třikrát inkasovala.

„Do našeho gólu to nebylo špatné, ale to je hrozně málo. Pak už to bylo jen čekání na vyrovnání. Plzeň nás ve druhém poločase potrestala,“ hodnotil Bílek.

A brankář Martin Berkovec doplnil: „Dostali jsme gól, stadion ožil a fanoušci je hnali. Plzeň byla silná a my neměli nic. Po našem gólu hrála jen Plzeň, my byli bez šance, vždyť jsme snad neměli ani střelu.“

Slávistický gólman si vyčítá vyrovnávací gól. Zkraje druhého poločasu vyběhl z brány, aby chytil nakopnutý míč. Jenomže ho převezl plzeňský záložník Milan Petržela, který předvedl mazácký lob.

„Já jsem bohužel vůbec neviděl, že tam Milan Petržela nabíhá. Myslel jsem, že ten míč normálně projde, ale on tam najednou dal nohu. Píchnul to kolem Jirky Bílka a pak to dloubnul kolem mě. Moje chyba,“ popisoval Berkovec.

I kdyby Slavia vyhrála odložený zápas v Brně, tak by na první místo ztrácela po pěti kolech pět bodů. V domácí lize porazila jen beznadějně poslední Příbram a remizovala se Zlínem a Jihlavou.

V součtu s kvalifikací o postup do Evropské ligy vyhrála Slavia z deseti zápasů pouze dvakrát a k tomu přidala po čtyřech remízách a porážkách.

„Tohle je málo. Čekali jsme, že budeme vyhrávat víc. Ale věřím, že během reprezentační přestávky potrénujeme, vylepšíme to a budeme už jen vyhrávat,“ řekl Berkovec. „V čem je problém? Dáme gól, hrajeme dobře a potom úplně vypadneme ze hry. Nemáme šance, střely.“

A obránce Bílek dodal: „Na Slavii jsou dvě výhry z deseti zápasů málo, to je jasné. Tady se vyhrávat musí. Slavia patří k českým velkoklubům a tohle je zatím špatně. Všichni musíme líp a víc.“