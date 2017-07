Ve dvou duelech jediný gól ze hry. A Jihlava má pohár

V Žirovnici se během Petleťového poháru střetl s Tatranem Prešov a s Duklou Praha. Slovenskému týmu po bezbrankové remíze v normální hrací době (2 x 40 minut) podlehl 1:3 na penalty, proti pražskému celku dokázal otočit nepříznivý výsledek z 1:2 na 3:2. O rozhodující branku z penalty se postaral Michael Rabušic.

Perleťový pohár 2017 84. ročník nejstaršího fotbalového turnaje v České republice Jihlava - Prešov 0:0 (na penalty 1:3)

Dukla - Prešov 1:1 (na penalty 6:5)

Dukla - Jihlava 2:3 Konečné pořadí: 1. Jihlava, 2. Dukla, 3. Prešov.

Jihlavě tak na vítězství v celém turnaji paradoxně stačil jediný gól ze hry - o který se proti Dukle postaral dvacetiletý mladík Jiří Klíma. Vyrovnávací branku na 2:2 si totiž soupeř vstřelil sám.

„V prvním zápase jsme měli ze hry tři jasné gólové šance, které jsme nedali,“ lituje Kopecký nevyužitých příležitostí Závišky (jenž trefil břevno), Nerada a Dvořáka. „Ve druhém utkání jsme dali krásný gól po akci Hronka s Klímou, který fantasticky zavěsil,“ pochvaloval si.

„Nebezpečnější jsme byli spíš v prvním poločase, ve druhém měla Dukla převahu a my hrozili z brejků. Ale bohužel nás trápilo to, že jsme po zisku balonu šli hned do ztráty.“

V nejbližších hodinách čeká jihlavské trenéry nelehký úkol - zredukovat třicetičlenný kádr tak, aby byl připraven na nedělní odjezd na herní soustředění v Rakousku. Tam by Kopecký chtěl vzít maximálně pětadvacet hráčů.

„Uvidíme, jak to všechno dopadne. Rozhodovat se budeme v posledních dnech před odjezdem. Tak, abychom to co nejlépe vyhodnotili,“ říká Kopecký před sobotním duelem proti Teplicím.

V Žirovnici nemohl jihlavský kouč využít lehce zraněné hráče: Vaculíka, Pecháčka, Ikauniekse a Nového. „S jejich absencí jsme se díky velké šířce kádru vypořádali. Teď jde spíš o to, aby se co nejdříve dali do kupy, začali znovu trénovat a byli s námi,“ přeje si Kopecký.