Sporná penalta proti Jihlavě? Trefilo mě to do lokte, popisoval Trubač

Hlavní rozhodčí Jan Machálek totiž v 51. minutě nedělního zápasu za stavu 1:0 pro domácí odpískal pokutový kop za údajnou ruku hostujícího Jiřího Krejčího.

Jedenatřicetiletý stoper byl přitom v tu chvíli v pohybu, k Trubačově střele zády. Přesto za svůj zákrok uviděl i žlutou kartu.

„Otáčel jsem se a trefilo mě to do lokte. Ale nemyslím si, že bych měl nějak záměrně ruku od těla,“ podivoval se Krejčí. „Je to na posouzení rozhodčího, ale rozhodně to nebylo tak, že bych úmyslně zabránil gólu,“ dušoval se zkušený jihlavský bek.

Pokutový kop následně bez potíží proměnil Martin Fillo. A přesto, že pouze o tři minuty později Jiří Klíma snížil na rozdíl jediné branky, hosté už přes slibné příležitosti Dvořáka a střídajícího Fulneka těsnou ztrátu nedohnali.

„Začali jsme zase hrát, až když jsme prohrávali 0:2. Pak jsme si začali vytvářet šance,“ zlobil se Krejčí. „Na druhou stranu domácí poté měli brejkové situace, které mohli lépe vyřešit a mohlo to být vyšším rozdílem,“ přiznal.

Vítězství sklářů tak až v předposlední minutě stvrdil svou druhou brankou v zápase Jan Rezek.

Vysočina však musí litovat především toho, že znovu selhala střelecky. Už ve čtvrté minutě ji mohl poslat do vedení Dvořák. „Chybělo pár centimetrů! A kdybychom vedli 1:0, mohl to být úplně jiný zápas,“ tuší Krejčí.

Faktem je, že Vysočina v dosavadních pěti zápasech vstřelila jen dva góly a s jediným bodem je na předposlední příčce tabulky.

Horší už je pouze šestnáctá Mladá Boleslav, která v dosavadních utkáních dostala ještě o dva góly víc než tým kouče Ivana Kopeckého (skóre 2:9 vs. 2:11).