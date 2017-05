Zmrhal nechtěl titul pro Slavii zakřiknout, Sýkora chválil partu

Chodbou ze slávistické kabiny se nesl hlasitý oslavný pokřik: „Tak jsme první, no a co? No a co? No a co?“

Slávisté si v sobotu večer užívali vítězství, které je dostalo do příjemné situace. Titul mají ve svých rukou. Pokud třikrát vyhrají, nemusí se na výsledky Plzně ohlížet.

„Když neuděláme chybu, tak jsme před Plzní. Já to vůbec nechci zakřiknout, protože ve hře o titul jsem poprvé v kariéře. Strašně bych si to přál,“ usmál se Jaromír Zmrhal.

Právě on a Jan Sýkora ve druhém poločase rozhodli. Trochu netradičně oba stříleli pravačkou, což je jejich slabší noha.

„Počkal jsem si a trefil jsem to halfvolejem. Kdybych to kopal desetkrát, tak bych se trefil možná jednou. Ale jsem rád, že mi to vyšlo a že nám to pomohlo,“ popisoval Sýkora střelu zpoza vápna.

„To já dostal balon za obranu od Pepy Hušbauera. Dobíhal mě Martin Dostál, tak jsem musel střílet pravou. Hlavně jsem se snažil trefit bránu, a to se mi povedlo,“ vykreslil situaci Zmrhal.

Slavia v posledních třech kolech nastoupí proti Dukle, v Mladé Boleslavi a v azylu na Strahově proti Brnu. Když je zvládne, získá první titul od roku 2009. Velká očekávání po letech strávených v průměru mohou vytvářet tlak.

„Poslední tři kola těžká budou, to víme. Ale máme kabinu plnou zkušených hráčů, kteří už něco dokázali. Tlak si na sebe můžeme vytvořit jen sami. Nemáme v kabině typy hráčů, kterým by to svazovalo nohy. Doufám, že to zvládneme,“ uvedl Sýkora.

A pokračoval: „Když se nám herně nepovedly dva zápasy proti Zlínu a Jablonci, tak jsme neztráceli hlavu a ti zkušení hráči to dokázali usměrnit. Jednoznačnými lídry jsou Přéma Kovář, Jirka Bílek a Milan Škoda. Ti se o to starají. Pak se k nim přidává třeba Pepa Hušbauer a další. Máme super partu.“

Slavia má už teď jistotu, jako první tým z ligy, že si v létě zahraje minimálně kvalifikaci Ligy mistrů. V tabulce už totiž nemůže skončit hůř než druhá. Navíc stále existuje možnost, že by český mistr postoupil přímo do základní skupiny. -čtěte podrobnosti o této šanci

„Určitě si toho ceníme. Už když jsme si říkali před sezonou, o co chceme hrát, tak jsme na to chtěli dosáhnout. Ale zatím na Ligu mistrů myslet nebudeme, protože hlavně teď chceme do dobrého konce dotáhnout ligu,“ dodal Zmrhal.