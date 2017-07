Roh a gól. Trenéry Hradce straší standardní situace soupeřů

Už po šesti minutách si varnsdorfský stoper Zieris naběhl na rohový kop a poprvé v zápase překonal hradeckého brankáře Lindra.

O čtyři minuty později se situace opakovala a Hradec v utkání, které v Chlumci nad Cidlinou rozehrál před svátečním polednem, prohrával už o dvě branky.

A začátek podvečerního duelu s Jabloncem? Hádejte, i když můžete jen jednou a správnou odpověď asi uhodnete. Tady je: Ve 13. minutě zahrál prvoligový soupeř rohový kop a Považanec dal Hradci gól.

Co na tom, že v utkání s Varnsdorfem Hradečtí zabojovali a po kvalitním výkonu vyhráli 3:2 a Jablonec vstřelil další tři góly ze hry v samém závěru zápasu, kdy mistrně využíval hradecké chyby. Sváteční dvojzápas potvrdil, že bránění standardních situací dělá hradeckému týmu velké problémy a v sezoně mu může komplikovat život.

„Opravdu to pro nás problém může být, naše výška není úplně ideální a ještě jsme dělali chyby,“ posteskl si trenér Hradce Karel Havlíček. Ostatně ani v předcházejících zápasech letní přípravy nevyšli Hradečtí ze standardních situací s čistým štítem. Gól po rohu dostali i od Bohemians 1905 a v jednom ze dvou zápasů s Libercem. „Musíme se zaměřit na to, aby soupeři měli co nejméně standardních situací a také na jejich bránění. Abychom se u každého rohu nemuseli klepat, jestli dostaneme gól,“ řekl hradecký trenér, „je to hodně také o zodpovědnosti hráčů při bránění.“

Jeho i hráče může uklidňovat trochu fakt, že zatím se tým většinou rozdělil na dvě poloviny, takže prakticky nikdy nehrála základní jedenáctka tak, jak možná v sezoně bude. A také to, že někteří pro tyto situace vhodní hráči chybějí úplně. Zraněný je třeba útočník Žondra. „Ten by nám v tomhle měl pomoci,“ myslí si Havlíček.

Právě standardní situace - postavily Hradec jak proti Varnsdorfu, tak proti Jablonci do nevýhodné pozice. V utkání s druholigovým soupeřem ji zvládl, když skóre otočil z 0:2 na 3:2. „Tady je pozitivní zjištění morálky hráčů,“ potěšilo trenéra.

Prvoligový Jablonec ale svůj náskok nepustil. Naopak v závěru přidal během šesti minut tři góly. „Kdybychom vypustili posledních šest minut, tak to nebylo proti hodně kvalitnímu soupeři tak špatné, výsledek náš výkon trochu devalvuje,“ posteskl si trenér, „vedle kvality soupeřových hráčů bylo znát, že svoji sestavu prostřídal, zatímco my jsme až na výjimky vzhledem k utkání s Varnsdorfem hráli ve stejné.“