Z nových fotbalistů Hradce bude ve Znojmě připraven jen jeden

Je jím obránce Adam Pajer, jehož si Hradec otestoval v tréninku a jemuž na rozhraní minulého a tohoto týdne nabídl angažmá. „S Adamem počítat můžeme, bude s námi,“ řekl před zápasem pro klubový web kouč Havlíček.

Zbývající dva naopak budou chybět. Další obránce Jiří Funda si sice za Hradec do ligového zápasu už nastoupil, ale nedopadl pro něj dobře. Ze základní jedenáctky úvodního duelu sezony s Táborskem ho totiž už po půlhodině vyhnalo zranění. Postižené stehno se sice lepší, ale na zápas to ještě nebude.

Znojmo vs. Hradec Zápas 2. kola Fortuna národní ligy, v pátek v 19.30.

Oba soupeři vstoupili do nové sezony remízami, Znojmo hrálo 0:0 v Příbrami, Hradec 1:1 na domácím stadionu s Táborskem.

Znojmo loni ve druhé nejvyšší soutěži skončilo na 6. místě, Hradec sestoupil z 1. ligy, v níž skončil na předposledním místě.

Hradci budou chybět zranění Hašek, Janoušek, Funda a také Nosek, který se zranil před zápasem s Táborskem.

Stejně jako v případě portugalské ofenzivní posily Patricka. Ten totiž do Hradce zatím přišel jako poslední a s týmem teprve začal trénovat. „Pro tento zápas s ním počítat nemůžeme,“ poznamenal Havlíček.

Právě Patrick by se však hradeckým trenérům hodit mohl. Do Hradce přichází s pověstí konstruktivního, tvořivého hráče, který se umí úspěšně vypořádat i s gólovým zakončením. Pokud by zvěsti především o schopnosti střílet góly potvrdil, nemusel by Hradec mít podobné problémy jako v úvodním kole.

V zápase s Táborskem totiž hradecký tým předvedl velmi pěkný, rychlý a pro soupeře zvlášť ve 2. poločase nebezpečný fotbal, jenomže z toho vytěžil jen jeden gól. A protože v první půli naopak jeden dostal, byla z toho přes velkou převahu a řadu šancí jen remíza 1:1.

„Potřebovali bychom získat to, co jsme ztratili doma s Táborskem. Jedeme tam s pokorou, ale určitě bychom chtěli přivézt nějaký bod,“ netají hradecký trenér.

Tým proto připravuje na to, že ve Znojmě narazí na poněkud odlišného soupeře, než bylo Táborsko. „Čekám daleko těžší zápas, co se týče především naší defenzivy. Uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ řekl trenér Havlíček.