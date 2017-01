České Budějovice jdou po slovenské cestě. Zkouší fotbalisty z Myjavy

Touhle cestou se vydali už v létě. A teď v ní pokračují. Fotbalisté Dynama České Budějovice zkoušeli tehdy neznámého záložníka Adriana Čermáka ze slovenské Skalice, nechali si ho a ten tah jim vyšel. Během podzimu byl jedním z klíčových hráčů sestavy. Teď to zkoušejí podobně. Znovu je u toho poradní hlas bývalého českobudějovického brankáře Miroslava Filipka.

V úterý začalo Dynamo přípravu na jarní část sezony a s ním i dvojice mladých fotbalistů ze slovenské Myjavy - klubu, který se před Vánocemi rozhodl odstoupit z nejvyšší soutěže, a přitom se pohyboval ve středu tabulky. Obránce Patrik Banovič a záložník Šimon Šmehyl se teď budou připravovat s jihočeským týmem. A chtěli by tu zůstat. „Znám se s Adrianem Čermákem, který vyprávěl, že je to tady dobré. Budějovice si pochvaloval. Doufám, že budou stejně příjemné i pro mě,“ říkal před prvním tréninkem Banovič.

Trenér českobudějovických fotbalistů David Horejš také doufá, že se bude opakovat letní scénář. „Pokud by se nám to povedlo stejně jako v případě Adriana Čermáka, bylo by to skvělé,“ přál si Horejš, který přiznal, že stejně jako v létě, i teď stojí za testy bývalých mládežnických reprezentantů doporučení Miroslava Filipka. „Hráče jsme viděli na nahrávkách, osobně ne,“ dodal Horejš.

Třetí novou tváří v celku je mladý útočník Lukáš Matějka z Plzně. Nejlepší střelec podzimní části juniorské ligy. „Měl by u nás hostovat. Těším se na to, rád pracuji s mladými hráči,“ uvedl Horejš, podle kterého by potřeboval kádr mužstva rozšířit, což by se v případě angažování těchto tří fotbalistů stalo.

„Vedle toho jsme ještě sáhli tradičně do vlastních řad,“ komentoval Horejš znovuzařazení do přípravy obránce 17letého Mikuláše Jáši a pochvaloval si i setrvání 31letého Jiřího Kladrubského. „Už v závěru podzimu se jevil dobře. Pokud bude zdravý a absolvuje celou přípravu, mohla by to být nejvýraznější posila,“ poznamenal Horejš, podle kterého je v Kladrubského případě pozitivní, že může nastupovat na několika postech v sestavě.

S fyzičkou pomůže specialista

Další novinkou v zimní přípravě je i fakt, že Jihočeši využijí služeb kondičního trenéra, což v minulosti neměli. „Je to trend ve většině klubů, aby se o fyzickou kondici staral specialista, a já se na tuhle spolupráci těším,“ okomentoval David Horejš příchod Jiřího Exnera, který rozšíří realizační tým.

Hráčům se představil už v úterý. Po tradičním přivítání od generálního manažera totiž hráči vyrazili k prvnímu tréninku na Složiště. O prvním týdnu přípravy mluvil Horejš jako o nájezdovém. Lehčím, který zakončí kondiční testy v Praze. Po víkendu už pojedou ostřeji.

Úvodní přípravné utkání mají Jihočeši v plánu 16. ledna v německém Řezně. Celkem mají v kalendáři sedm utkání, ve kterých se střetnou i s prvoligovými Teplicemi nebo Jihlavou. Zbytek tvoří druholigové celky a Loko Vltavín z ČFL. Ten zavítá na Složiště 22 .ledna. „V ten den tady měla hrát Dukla Praha, ale nakonec dala přednost nabídce z Berlína,“ popsal Horejš.

Do plánu zimní přípravy trenér zařadil také soustředění. V plánu je na přelomu ledna a února v Třeboni. Soutěž pak pro čtvrtý tým tabulky odstartuje v sobotu 4. března proti Varnsdorfu.