V Českých Budějovicích i Táborsku dostane druholigovou šanci mládí

Na start přípravy dorazil jako vždycky. Na čas. Jen tentokrát nehýřil vtípky a úsměvy. Útočník Dynama Richard Kalod se přišel rozloučit a vrátit věci. Letní příprava na nadcházející sezonu už bude bez něj a v Dynamu končí.

„Na druhou ligu je Richard Kalod nadstandardní útočník, a když nastoupil, vždy nám nějakým způsobem dokázal pomoci. Jenže stále má různé zdravotní problémy a my nemůžeme znovu čekat, kdy se uzdraví,“ popisoval trenér Dynama David Horejš.

Budějovice vstupují do sezony s výrazně omlazeným kádrem. Až na Kladrubského, Benáta, Táborského a brankáře Křížka zmizeli ze sestavy všichni třicátníci. Vedle Kaloda na jihu Čech skončil i Michal Klesa a zřejmě i stoper Ondřej Šourek.

„S ním si chci ještě ve středu sednout, ale v zadních řadách nás až tolik bota netlačí. Snažíme se posílit směrem dopředu,“ popisoval Horejš vyhlídky hráče, který v pondělí na srazu nebyl.

Z nových tváří tak v kabině zatím uvítal ofenzivního hráče Lukáše Poučka. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přišel na jih Čech ze Sparty, nicméně naposledy hrál druhou ligu za Ústí nad Labem a předtím třeba v Sokolově. V jeho dresu se v minulé sezoně blýskl proti Dynamu dvěma góly. Jihočeši tenkrát se svým soupeřem remizovali 3:3.

„Jinak se mi proti Dynamu moc nevedlo. Doufám, že se mi bude dařit hrát za něj. Jsem rád, že jsem se s klubem dohodl a že jsem měl brzo jistotu dalšího angažmá a výplaty,“ dodal Pouček.

Jak už bývá v Českých Budějovicích zvykem, v přípravě je s týmem hráč ze Slovenska. Pravý obránce Matěj Loduha z druhé slovenské ligy se chce pokusit prodrat do kádru a vybojovat si místo v sestavě. „Je tady na testech. Dostane šanci a uvidí se. Je možné, že se tady objeví ještě i jiní hráči,“ dodal Horejš.

Útočné řady týmu by mohl rozšířit Elvis Sukisa Mashike z Konga, který dal v sezoně za třetiligový Loko Vltavín třináct branek. S klubem řeší smlouvu. Pak by se měl zapojit do přípravy.

Ta bude pro Jihočechy hlavně v domácích podmínkách. O víkendu čeká tým turnaj v Sezimově Ústí, kde se na úvod střetnou s domácím Sokolem - účastníkem I. A třídy. V souboji o pořadí pak narazí na jednoho z dvojice Táborsko - Znojmo. A dál budou hrát třeba s Plzní nebo Slavií Praha. Ve třetím týdnu přípravy by chtěl Horejš s týmem vyjet na čtyřdenní soustředění do Třeboně. „Jinak si myslím, že máme v přípravě dostatek těžkých zápasů,“ ujistil kouč.

Táborsko testuje Proška ze Slavie

Těžcí soupeři budou čekat i na fotbalisty Táborska. Třeba v úterý 4. července narazí na Spartu Praha. Potkají se i s Teplicemi nebo Příbramí, která sestoupila z první ligy, takže se s ní budou střetávat v nadcházející sezoně.

Táborsko už před startem přípravy netajilo, že razantně snižuje rozpočet klubu a omlazuje tým. Ten opustila řada zkušených hráčů. Trenér Roman Nádvorník na startu přípravy napočítal 30 fotbalistů. A řada z nich jsou nováčci. Ovšem už dopředu upozorňoval, že do ligy, která začne na konci července, jich v kádru zůstane maximálně dvacet. „Budeme vás v přípravě bedlivě sledovat, kdo nebude pracovat naplno, skončí,“ pohrozil hráčům.

Na srazu mužstva se včera objevila řada mladíků včetně domácích odchovanců Marka Nováka, Vojtěcha Kostky, Michal Máchy, Filipa Vysušila a pak také dva dorostenci z ročníku narození 2000. Jedním z nich je gólman Adam Zadražil a druhým útočník Leoš Vozihnoj.

Ze známějších jmen na přestup přichází záložník Václav Prošek. Odchovanec Slavie Praha v první lize nastoupil ke 26 zápasům. Naposledy působil ve slávistické juniorce. K dalším hráčům, kteří jdou do přípravy, patří útočník Pavel Vandas z třetiligových Jiren.

Dále pak reprezentant do 19 let, záložník Jakub Kopřiva z Viktorie Plzeň, či obránce Josef Jakab ze Slavie Praha. Zítra má dorazit obránce Michal Hell z Králova Dvora a o místo v kádru se budou ucházet i dva hráči z Balkánu, což je už v Táborsku tradicí.

Změn letos v létě doznal i realizační tým. Asistentem Romana Nádvorníka se stal bývalý prvoligový hráč Zdeněk Koukal. Vedoucí mužstva je bývalá masérka Petra Kupsová.