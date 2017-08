Senzační vzkříšení. Našli fotbalisté Brna (staro)novou DNA?

Sparta, která přes léto přivábila do Prahy fotbalisty za desítky milionů prakticky ze všech koutů Evropy, podlehla 0:2 nadšeně bojující Zbrojovce, která navíc poslední dvacetiminutovku dohrávala v deseti. „Hráčům skládám velký kompliment,“ pronesl Dostálek. „Oni sami za to byli odměněni góly, body a potleskem fanoušků, což bylo po dlouhé době hodně příjemné na Srbské slyšet.“

Kdyby se kromě spokojenosti dal nějak zvukově vyjádřit i úžas, muselo by osm tisíc diváků po sobotním mači snad ohluchnout.

Zbrojovka za necelý týden prošla magickou proměnou! Z laxní bandy se stali válečníci. Hlavním čarodějem byl právě Dostálek, jehož s kolegou Lukášem Přerostem brněnští bossové po odvolání kouče Svatopluka Habance pasovali do role dočasných resuscitátorů a motivátorů.

A povedlo se to náramně!

Brňané, kteří před víkendem trčeli na úplném ligovém dně, milionářům z Letné nic nedovolili. „Mrzí mě, že to jako teď nevypadalo už na začátku sezony,“ poznamenal záložník Jan Polák, jehož hlavička ve 22. minutě nasměrovala Zbrojovku k prvnímu triumfu v ligovém ročníku. „Pak jsme se víc zatáhli, Sparta musela víc tvořit, což jí zaplaťpánbůh moc nešlo. A když jsme dali na 2:0, Sparta byla ve hře trošku bezmocná.“

Je neoddiskutovalné, že adept na titul by podobné výjezdy k outsiderům měl zvládat. Pravdou však také zůstává, že srdnatí a konsolidovaní Brňané Spartu k bezmoci dotlačili. „Nechtěli jsme úplně fotbalově oslnit. Mělo tam být nasazení, boj a chuť po výhře,“ vyjmenovával Polák. „Každý si musí uvědomit, kde jsou začátky fotbalu. Je to o nějakém běhu, sprintech, soubojích a odražených balonech,“ dodal 36letý exreprezentant.

Pokud šéf Zbrojovky Václav Bartoněk opakovaně hovořil o tom, že kouč jeho klubu musí mít „brněnskou DNA“, hráči z města pod Špilberkem by měli mít v genech zakódovánu bojovnost a poctivost.

A to v hráčích dokázali bývalí Habancovi asistenti probudit. „Chtěli jsme to na začátku sezony zkoušet fotbalově a nedařilo se,“ připomněl Polák Habancovy ofenzivní vize. „Je možné, že budeme muset přejít na variantu soubojů a dobrého bránění. A myslím, že i fanoušky víc zajímá bojovnost a body než předvedená hra, když se prohraje 0:3,“ uvažoval nejzkušenější hráč Zbrojovky.

Podobné atributy zdobívaly Zbrojovku v sezonách pod velením stratéga Kotala. Je nutné podotknout, že Brňany nyní vyburcoval k heroickému výkonu i nenáviděný sok, na kterého se v klubu speciálně přichystali.

Hráčům z aktuálního kádru se v týdnu pouštěly dobové záběry z devadesátých let, kdy tehdejší Boby pražského arcirivala za Lužánkami poráželo. „Spíš to byla chvilkami úsměvná epizoda, abychom hráče dostali do nálady. A když to uviděli, odcházeli veselí,“ přibližoval Dostálek. „Docela mě naštvalo, že jsem se tam neviděl,“ bědoval na oko dobře naložený Polák, který v září 1999 proti Spartě rozjásal téměř 24 tisíc diváků za Lužánkami, když pumelicí zařídil Brnu bod za remízu 1:1.

Teď jeho zásah přinesl tříbodovou vzpruhu. „Jsem rád, že jsme to zlomili,“ oddechl si i stoper Petr Pavlík, jenž šéfoval bezchybné brněnské obraně.

Z provizoria trvalejší řešení?

Po sladké oslavě si ve Zbrojovce musí položit otázky: Dokáže tým na podobné výkony navázat? Zvládnou se hráči zkoncentrovat i proti ne zrovna věhlasným soupeřům?

Na obdobné dotazy by měl být schopný odpovědět trenér. Jenže kdo Zbrojovku, kterou stejně jako zbytek ligy čeká reprezentační pauza, povede? „Naše mise trvala od úterý do soboty, cílem bylo připravit tým na utkání a odkoučovat ho. Teď to uzavřu, a co bude dál, v tento moment neřeším,“ oznámil po sobotní výhře za trenérský tandem Dostálek.

Když na něj přilétl dotaz, co plánuje dělat v pondělí, Dostálek se lišácky pousmál: „Trénovat. Aspoň doufám.“

Parádní výkon může z provizoria učinit trvalejší řešení. Zbrojovka však už před víkendovým mačem sondovala, koho dosadit na trenérské místo. V kuloárech zaznívala jména jako Karel Krejčí, Petr Rada, Zdeněk Ščasný nebo Leoš Kalvoda. Jak to dopadne? „Podívejte se tady,“ pravil o víkendu šéf Zbrojovky Václav Bartoněk a vytáhl velký papír s motivačními hesly jako například motivace, koncentrace, emoce. „Splnili jsme to?“

Boss Zbrojovky na řečnickou otázku znal odpověď. „Dělali jsme ze všeho hroznou vědu,“ uzavřel.