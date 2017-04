Úlek, nádech, krach. Obava brněnských fotbalistů trvá

Zbrojovka se v sobotu několikrát natahovala po bodovém zisku, který jí mohl pojistit ligovou záchranu. Domácí však favorizované Mladé Boleslavi podlehli 2:3. „Umíme počítat, záchrana mohla být jasná, ale nedá se nic dělat. Jedeme dál,“ prohodil kapitán Zbrojovky Pavel Zavadil. „Hluchých momentů bylo v naší hře dost,“ uznal i brněnský trenér Habanec.

Na pozápasové tiskovce už vychladl, on ani nikdo z jeho svěřenců sympaticky nesvaloval krach na sudí, kteří proti Zbrojovce pískli penaltu a většinu sporných situací posoudili v její neprospěch. „Jsme ale hodně zklamaní. Dostat doma tři góly je moc,“ podotkl Zavadil.

Jarní chloubu Zbrojovky - pevnou defenzivu - soupeř bažící po evropských pohárech dokonale rozložil. „Začátek byl jiný než v předchozích zápasech. Pozdě jsme vystupovali, neměli doskoky, Boleslav byla častěji na míči, z toho vznikl náš úlek,“ glosoval Habanec.

První hluchou pasáž Zbrojovky po čtvrthodině gólově utnul domácí Jakub Přichystal, jenž důsledně sledoval zblokovanou střelu aktivního Ashirua. „Po nadechnutí jsem doufal, že podobný průběh nedopustíme,“ přiznal Habanec.

Jenže po půl hodině si v Králově Poli otevřel gólový účet boleslavský Golgol Mebrahtu, jenž po centru a závaru trkl míč do prázdné brány. Ve svojí show pokračoval po půli, v 60. minutě australský útočník, který se poprvé na jaře objevil v základní sestavě, s přehledem proměnil penaltu. „Je takový, že se nikoho neptá a vezme si balon do ruky. Kdyby ji nedal, asi bychom se bavili jinak,“ pousmál se boleslavský trenér Martin Svědík.

To Brňany viditelně namíchl penaltový faul. Petra Mareše, který si nabíhal do vápna na centrovaný míč, však nešikovně přidržel Tomáš Jablonský. A boleslavský záložník šel (ochotně) k zemi... „Nechci to komentovat, rozhodčí to prostě pískl,“ pronesl za domácí stoper Petr Pavlík. Zbrojovka se však nepoložila, za necelé tři minuty mazácky srovnal na 2:2 parádním přímákem Pavel Zavadil. „Tohle nemohl gólman chytit,“ pousmál se 38letý veterán. „Ale hlavně jsem myslel, že už minimálně remízu udržíme.“

Mýlil se. Mebrahtu za pár desítek vteřin využil brněnského nedůrazu ve vlastní šestnáctce a zkompletoval hattrick. „Moje chyba. Měl jsem dlouhý balon odhlavičkovat, beru to na sebe,“ kál se stoper Pavlík.

Zbrojovka, které chyběl vykartovaný Řezníček se Šuralem a zraněný Polák, i přes závěrečný platonický nápor krok nedorovnala a poprvé od října doma padla. „Pokud hrajeme v ustáleném složení maximálně s jednou změnou, jsme silní. Čím víc změn je, tím více se to musí projevit,“ poznamenal Habanec, jehož může aspoň těšit, že po čtyřech bezgólových plichtách začínají padat branky. „Víc pilujeme koncovku, ale zase jsme jich víc dostali,“ prohodil Zavadil.

I proto v Brně dál platí sestupová výstraha. „V Jihlavě s tím něco musíme udělat,“ zavelel brněnský lídr před důležitou páteční partií na hřišti posledního celku ligové tabulky. Dvanáctou Zbrojovku dělí pět kol před koncem pět bodů od sestupové pozice. A to stále není mnoho...