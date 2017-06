Jak se dělá fotbalový Dream Team? Belgii pomohla jedna brožurka

The Best of... Belgie Eden Hazard (Chelsea).

Pro mnohé nejlepší hráč Premier League. V týmu je i mladší bratr Thorgan. Romelu Lukaku (Everton).

Druhý nejlepší střelec anglické ligy. 24 let! Dries Mertens (Neapol).

169 centimetrů a 28 gólů. Sezona snů. Jen Džeko byl v italské lize lepší. Radja Nainggolan (AS Řím).

Král středu hřiště. Chelsea třikrát odmítl. Thibaut Courtois (Chelsea).

Stačí, že kvůli němu odešel Petr Čech?