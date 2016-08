Vítězná loučení. Reprezentační sbohem dali Schweinsteiger i Keane

Dvaatřicetiletý záložník Schweinsteiger z Manchesteru United od svého debutu v roce 2004 odehrál v německém národním týmu 121 utkání a vstřelil 24 branek. V historické tabulce německé reprezentace mu patří čtvrté místo za Lukasem Podolskim, Miroslavem Klosem a rekordmanem Lotharem Matthäusem (150).

Schweinsteiger startoval na sedmi velkých turnajích a na předloňském světovém šampionátu v Brazílii pomohl Německu vybojovat zlato. Svůj úmysl odejít z reprezentace oznámil už po letním Euru ve Francii.

Bývalý hráč Bayernu Mnichov odehrál úvodních 67 minut a prakticky každý jeho dotek s míčem diváci ocenili potleskem. Gólem své loučení neozdobil, finského brankáře Lukáše Hrádeckého ve druhém poločase překonali záložníci Max Meyer a střídající Mesut Özil.

„Znamená pro mě hrozně moc, že jste tady. Bylo mi ctí pro vás hrát,“ řekl dojatý Schweinsteiger v slzách fanouškům.

Šestatřicetiletý irský kapitán Keane ve 30. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek 68. reprezentačním gólem. Své 146. utkání za národní tým dohrál v 56. minutě a mohl si v Dublinu vychutnat bouřlivý aplaus.

„Bylo to velmi těžké a emotivní. Chci poděkovat všem, které mě podporovali, a říct, že jsem si užil každou minutu z těch 18 let v týmu,“ uvedl Keane. „Každý chtěl, abych dnes dal gól, takže jsem rád, že se to povedlo. Teď se těším, že budu Irsko sledovat jako fanoušek.“