Sparta oznámila první posilu, ze Zlína přichází záložník Vukadinovič

Sparta přestup potvrdila na svých internetových stránkách.

„Je to super pocit. Sparta je největší klub v Česku a já jsem moc rád, že o mě projevila zájem a rychle jsme se dohodli. Na nějaké pocity je ještě brzy, ale těším se na to,“ řekl Vukadinovič v rozhovoru pro klubový web.

Proč si Sparta vybrala právě Vukadinoviče?

Srbský záložník prožil skvostný podzim. Patřil k nejlepším hráčům ligy a v zimní přestávce málem přestoupil do Slavie. Z transferu však sešlo a Vukadinovič na jaře prožil stejně jako celý Zlín útlum. I tak zakončil ročník se třemi góly a osmi asistencemi, což z něj dělá pátého nejlepšího nahrávače soutěže.

A hlavně - pomohl k senzačnímu triumfu v domácím poháru, díky kterému bude Zlín hrát přímo v základní skupině Evropské ligy.

Vukadinovič už ovšem poháry zažije v jiném dresu. Sparta bude o postup do Evropské ligy bojovat od 3. předkola.

Vukadinovič je 26letý pravý záložník, který sází především na rychlost a přímočarost. Nastoupit může i v útoku.

S fotbalem začínal v Hajduku Bělehrad. Do Česka přišel v roce 2009 a začal hrát druhou ligu za Sezimovo Ústí. V lednu 2012 přestoupil do Jablonce, ale do sestavy se neprosadil. Za dva roky zasáhl jen do deseti ligových zápasů, vždy jako náhradník. Jaro 2014 strávil na Žižkově a ligu si stabilně vyzkoušel až v sezoně 2014/2015 na hostování ve Slavii. V červnu 2015 se do Jablonce vrátil, ale šanci už nedostal vůbec a v září 2015 odešel do Zlína. Nejdřív na hostování, pak na přestup.

V českém fotbale působí i jeho o dva roky mladší bratr Miljan, který v současnosti nastupuje za Mladou Boleslav.

Vukadinovičův příchod oznámila Sparta jen den po ohlášení nového trenéra. Letenský tým bude od nového ročníku trénovat italský kouč Andrea Stramaccioni. -čtěte podrobnosti o novém trenérovi

Zlín přišel o dalšího člena úspěšné základní sestavy. Odchází také kapitán Jakub Jugas, kterého získala Slavia, a záložník Diego Živulič. Ten přestoupil do Plzně.