Případ Štěpán. Návrat do Olomouce nevyšel, bude bojovat ve třetí lize

Vojtěch Štěpán přestoupil z Olomouce do Hradce Králové. Nikoliv však prvoligového, ale do třetiligové Olympie. Tak po roce a půl končí štace 31letého rychlého univerzála v Sigmě. Aniž by se vzdor očekávání prosadil v základní sestavě. Aniž by vlastně vůbec dostal pořádnou šanci. „Co si budeme povídat, tenhle návrat do Olomouce se nepovedl,“ shrnul. „Takhle to dopadlo a neznám odpověď proč, ale zapšklý určitě nejsem,“ ubezpečí sympaťák.

Přitom kyselý by být mohl a nikdo by se nedivil. To bylo tak: před minulou sezonou se vrátil do Olomouce z Ostravy, kde byl stěžejním hráčem.

A měl se jím stát také v Sigmě. Po návratu do první ligy jej trenér Leoš Kalvoda nadšeně vítal: „Štěpána jsem chtěl už ve Znojmě i v několika jiných mančaftech, ale vždycky dal přednost lepším týmům, třeba Slavii. Tomu se nedivím. Já si myslím, že by nám mohl výrazně pomoct.“ A sportovní ředitel Ladislav Minář doplnil: „Vojta je díky rychlosti využitelný na obou krajích sestavy.“

Štěpán proto věřil: „Šance na sestavu je velká. Navíc dlouho jsem tady bydlel, hrál v Sigmě od 16 let do pětadvaceti. Hodně lidí tu poznávám. Jsem rád, že jsem se vrátil domů.“

Jenže v základní sestavě Sigmy hrál jedinkrát. Mihl se v osmi zápasech, připsal si jednu asistenci. Nepřesvědčil Kalvodu, ani pak jeho nástupce Václava Jílka, jenž mu záhy dal zelenou k odchodu. Po sestupu to vypadalo, že Štěpán podepíše smlouvu na Maltě, ale přestup mu nakonec krachl.

Tak se vrátil do Jílkova týmu, ale zase nedostal šanci. Když tedy nepočítáme tři zápasy, do kterých naskočil jako střídající hráč a celkem na podzim odehrál nicotných 24 minut. Na křídlech upřednostnil Jílek produktivního Faltu, Zahradníčka, ale i Buchvaldka nebo třeba Hálu.

Jílek: Rozhodla čistě výkonnost

Důvod? Podle Jílka jedině výkonnostní, byť se to po sestupu zdálo mnohým fanouškům zvláštní: Pracant Štěpán přece nemohl hrát v obraně hůř než Hála, přes něhož soupeři lehce chodili do šancí. A jeho rychlost by platila v ofenzivě, i kdyby nastupoval jako žolík.

A především jeho morální vlastnosti by mdlý mančaft v boji o záchranu tolik potřeboval jako předtím v Ostravě. Jílka však nepřesvědčil. Ostatně trenér v každodenní práci s hráči ví nejlépe, koho a proč upřednostnit.

„Čistě sportovní věc,“ zdůvodňoval odsunutí Štěpána na tribunu nebo lavičku náhradníků. „My jsme se s Vojtou bavili, jeho pozici jsme si vyhodnotili jako hráče číslo čtrnáct, patnáct, šestnáct. S tím se logicky ve svém věku těžko smiřuje, má za sebou penzum ligových zápasů. Měl jinou představu, hledali jsme tak řešení. Umožnili jsme mu, aby dostal prostor pro sehnání angažmá.“

Štěpán může být zklamaný. Ale podívejme se na to z druhé strany: není zklamaná Sigma, že se posila vůbec neprosadila? „Jako trenér to nemůžu brát jako zklamání. Přijdu k mančaftu a hodnotím výkonnost každého hráče, přínos do způsobu hry a jeho charakter. Po charakterové stránce nemůžu říct půl slova,“ ocenil Jílek. „Vojtu znám dlouhodobě. Není s ním jediný problém; vynikající tréninkový přístup, ale zkrátka očekávání od něj byla větší.“

Přednost mají mladí

Svou roli sehrál i Štěpánův věk, potenciál, chcete-li. Talentové bojují o mládežnické výběry, tím pádem roste a případně klesá jejich cena, možný zisk pro klub, který odchovance vždy potřeboval zpeněžit.

„Jsou tady dneska hráči, kteří balancují na hraně české jedenadvacítky, mají před sebou slušnou budoucnost. A logicky klub i my jsme z toho důvodu upřednostnili tyto hráče. On se tak dostal do pozice, která ho nepředurčovala k tomu, že bude tolik nastupovat,“ uznal Jílek.

„Vojta se dlouho nedostal do sestavy. Přístup k tréninku i charakter má bez problémů, naprosto profesionální. Největší slávu měl v Baníku a Baník měl hru postavenou jen na zodpovědné defenzivě, mohl hrát do brejku. My hrajeme do plných, dobýváme. Není to typ hráče, který má na tento způsob hry předpoklady, proto nedostává šanci,“ vysvětloval Jílek v průběhu podzimu s tím, že v první lize by byl do brejkové hry využitelný více.

Tím si však protiřečil; ani v první lize jej více nevyužíval. Zkrátka Štěpán pořádnou šanci nedostal. A nepídí se už po hlavním důvodu. „Ani se o tom nechci moc bavit,“ krčí rameny. „V Baníku to bylo výborné, myslím si, že jsem tam byl i docela důležitým hráčem, měl jsem za sebou dobrou zkušenost ve Slavii. A v Sigmě pak šance nepřišla. Je to pryč a raději se budu dívat dopředu.“

Třetí liga jen jaře?

Volbou nové adresy překvapil, bude hrát jen třetí nejvyšší soutěž. Věří však, že pouze na jaře. „Přesvědčily mě ambice Olympie jít nahoru. Po 10 letech v lize bych asi ještě teď nechtěl jít rovnou do třetí s tím, že ambice, jako je v Olympii, není. Na konci sezony by měl být postup.“

Kouč Olympie Miloš Sazima na klubovém webu radostně ohlásil: „Doladili jsme administrativní záležitosti s hráčem i Sigmou. Přichází tak ostřílený ligový hráč, který by nám měl ještě zkvalitnit ofenzivu a stát se tahounem týmu.“

V Olomouci to nevyšlo.