Za Slavii hrál generálku, druhý den záložník Trubač trénoval v Teplicích

V pondělí je Trubačovi dvacet let, pohoštění pro spoluhráče však po nedávném přestupu z Hradce Králové už nepřinese do slávistické kabiny.

Ve Slavii zasáhl do čtyř přípravných zápasů, v nedělní generálce proti Nice odehrál dvaadvacet minut, ale vzhledem k obří konkurenci v záloze by se v soutěžních utkáních na hřiště dostával velmi těžko. Proto se mu hledá klub, kde by měl talentovaný středopolař větší vytížení.

Trubač začal hrát ligu už v sedmnácti, v Hradci Králové debutoval v srpnu 2014, v uplynulé sezoně v nejvyšší soutěži nastoupil k 25 utkáním a byl členem základní sestavy Hradce, který však sestoupil do druhé ligy.

Prošel mládežnickými reprezentačními týmy, od podzimu věkově patří do kádru jedenadvacítky.