Vaclík zářil, ale ztrátě nezabránil. Tenhle tým má budoucnost, věří

Postup na mistrovství světa 2018 je pro českou reprezentaci zase vzdálenější. Do konce kvalifikace zbývají čtyři zápasy a Vaclík a spol. ztrácejí na druhou příčku čtyři body. A příště je čeká supersilné Německo...

„Musíme počítat s tím, že Severní Irové vyhrají nad San Marinem. No a my se pokusíme o zázrak. Podívejte na Andorru, která po dlouhé době vyhrála, když porazila Maďarsko. Určitě se s Německem pokusíme něco uhrát. Nechceme se dostat do situace, že bychom následně jeli do Severního Irska, a tam už se nehrálo o nic,“ prohlásil Vaclík.

Ten byl v Norsku nejvýraznější postavou českého týmu. Nejvíc se blýskl v situaci, kdy zabránil gólu, když se na něj řítili dva norští útočníci. Tarik Elyounoussi místo přihrávky na lépe postaveného spoluhráče sobecky střílel.

„Snažil jsem se zůstat stát. Trošku jsem čekal, že bude chtít zakončit. Je to útočník a trochu sobeček. Pro nás to bylo štěstí. Čekal jsem, jestli vystřelí, nebo ne, a pak mě trefil do ruky. Kdyby přihrával před prázdnou bránu, tak je asi hotovo,“ připustil český gólman.

Ten si poradil i se samostatným únikem Alexandera Söderlunda a nebezpečnou hlavičkou Björna Johnsena. Jen na Söderlundovu penaltu nestačil.

„Když to útočník kopne nahoru, tak gólman moc šancí nemá. A on to kopnul dobře,“ popisoval Vaclík.

Pro český tým to byla čtvrtá ztráta v kvalifikaci. Přitom má za sebou teprve šest zápasů. V tabulce nabírá ztrátu, kterou bude v závěrečných čtyřech kolech těžko dohánět.

„Na tabulku se nedívá dobře. Bohužel se už od prvních domácích zápasů vyvíjí takhle. Kvalifikaci jsme nerozehráli dobře a teď se to marně snažíme honit. Každopádně nikdo nesklopí hlavu a nebude nic vzdávat. Hrajeme za nároďák! Nikdo nic nevypustí, i když v závěru třeba už o nic nepůjde,“ zdůraznil Vaclík.

Ale co v těžké situaci dělat? Kdo musí národní tým v těžký moment zvednout?

„Všichni dohromady. Nemáme tady světové hvězdy z velkých klubů, jako třeba Portugalci mají Cristiana Ronalda. Velikou superstar my nemáme. Musíme to zvládnout týmově, všichni stojíme při sobě a budeme se podporovat, co to jen půjde. Musíme to zvednout společně,“ uvedl gólman.

A dodal: „Nároďák se tvoří - po loňském Euru skončila spousta hráčů a všechno si ještě sedá. Myslím, že tenhle tým má před sebou budoucnost a že se z toho dostaneme.“