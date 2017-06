Mám se vrátit do Slavie, víc neřeším, říká Souček před odletem na Euro

Jaro strávil na hostování v Liberci, kam odešel po podzimu stráveném mezi slávistickými náhradníky. A uspěl. Dokonce tak, že byl v poslední nominaci reprezentačního áčka a ve čtvrtek vyrazí i na „malé“ Euro.

Ale co pak?

„Mám se vrátit do Slavie a víc neřeším. Teď se soustředím na reprezentaci a snažím se všem dokázat, že sem patřím. Po Euru i s manažerem prodiskutuju, co je hlavní cíl,“ poznamenal Souček.

Na jeho pozici defenzivního záložníka hraje ve Slavii africký šampion Michael Ngadeu Ngadjui, takže má těžkou konkurenci.

Ale to je otázka až za několik týdnů. Teď se blíží mistrovství Evropy hráčů do 21 let, kam Souček zamíří takřka rovnou ze srazu reprezentačního áčka. V přípravě proti Belgii (1:2) i v kvalifikačním zápase proti Norsku (1:1) strávil na hřišti celých devadesát minut. V prvním zápase trefil tyč, ve druhém břevno.

„To břevno mě mrzí hodně,“ popisoval vytáhlý záložník. „Kdyby to byl gól, tak bychom vedli už dva nula a věřím, že už bychom vyhráli. Škoda, chyběl kousek, trefil jsem to pěkně. Tyč, břevno... Snad to dotřetice spadne do brány. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se to povedlo už v prvním zápase mistrovství v neděli proti Německu.“

Česká reprezentace patří mezi širší okruh favoritů. Vždyť v týmu jsou i hráči se zkušenostmi z áčka - kromě Součka také Patrik Schick, Jakub Jankto, Antonín Barák a Michal Sáček, byť ten byl jen na srazu a nemá ani jeden start.

Takže jaký cíl má národní mužstvo, které se v základní skupině utká s Německem, Itálií a Dánskem?

„Chtěli bychom postoupit ze skupiny a pak už se může stát cokoliv. Samozřejmě nejvíc spokojený bych byl, kdybychom to celé vyhráli, ale teď je hlavní postoupit ze skupiny,“ prohlásil Souček.