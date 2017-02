Mladý reprezentant Souček odchází ze Slavie hostovat do Liberce

Slavia blížící se transfer potvrdila na svých internetových stránkách - zbývají doladit poslední detaily. Potvrdila tak čtvrteční informace iDNES.cz.

„Vzhledem k tomu, že na konci sezony je na programu mistrovství Evropy do 21 let, chceme pro Tomáše zajistit větší zápasové vytížení, aby na prestižním turnaji reprezentoval v co nejlepší formě,“ vysvětlil slávistický generální ředitel Martin Krob pro klubový web.

A pokračoval: „Myslíme si, že hostování je oboustranně výhodné. Tomáš je slávistický odchovanec, který se dokázal prosadit do A-týmu. Budeme mu držet palce, aby se mu na jaře dařilo, nejvíce pak ve 20. a 27. kole.“

Pro upřesnění, ve 20. kole hraje Liberec v Plzni a ve 27. kole na Spartě, což jsou největší konkurenti Slavie v boji o titul.

Brzy 22letý defenzivní záložník byl objevem bývalého trenéra Dušana Uhrina. V prvním týmu debutoval v sezoně 2015/2016 a velmi rychle se stal oporou. Se sedmi góly byl dokonce druhým nejlepším střelcem týmu. V dalším ročníku však ze sestavy vypadl, protože ho z ní vytlačil Michael Ngadeu Ngadjui.

Souček patří do národního týmu do 21 let, který v červnu čeká mistrovství Evropy. Na podzim také zažil premiéru i v reprezentačním áčku.

„Máme zájem, aby hrál, protože má před sebou mistrovství Evropy do 21 let. Počítáme s ním, je to hráč s velkou budoucností, ale musí hrát,“ uvedl předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Souček se v Liberci potká s trenérem Jindřichem Trpišovským, kterého poznal během společného angažmá ve Viktorii Žižkov.