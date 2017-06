Nevím, co se s námi stalo. Musíme být rádi za remízu, řekl Sivok

Tomáši, remizovali jste 1:1. Jaký to byl zápas?

Byly to dvě různé půle. První jsme zvládli výborně. Hráli jsme to, co jsme chtěli, měli jsme tři šance a dali gól. Nevím, co se s námi pak stalo. Úplně jsme přestali hrát, vyklidili jsme střed pole, dostávali se pod tlak. Nakonec musíme být rádi za remízu.

Proč ta změna?

Neměli jsme odražené míče, přestali jsme kombinovat, každou druhou přihrávku jsme zkazili a dostali se pod tlak. Potom už bylo těžké se do zápasu znovu dostat.

Norové vyrovnali z penalty, kterou rozhodčí nařídil po vašem faulu na Tarika Elyounoussiho. Šlo udělat něco jinak?

On si to navedl do středu, tak jsem mu chtěl udělat skluz a zablokovat střelu, ale zasekl si to a já tam nechal zadní nohu. Udělal to chytře, přepadl přes mou nohu.

Následovala vaše chyba, po které šli dva Norové sami na brankáře Vaclíka.

Já jsem toho norského hráče neviděl. Měl jsem to hrát hned s Tomášem Vaclíkem. Zaplaťpánbůh, že to vyřešil takhle a Tomáš to chytil. Asi chtěl být egoista, přitom to mohli dávat do prázdné.

Stihl jste po té špatné přihrávce na něco myslet?

Člověk se snaží vrátit do pozice a doufat, že to soupeř nedá. Bohužel se to stává... Já musím poděkovat Tomáši Vaclíkovi, že to chytil.

Jak to vidíte s postupem na mistrovství světa?

Už to bude hodně těžké, nemáme to ve vlastních rukou. Musíme vyhrát v Severním Irsku, které zároveň musí ztratit ještě s někým jiným.

Také to vypadá, že budete muset porazit Německo.

Bude to hodně těžké, ale všechno je možné. Je to fotbal. Tady v Norsku jsme mohli zvýšit na 2:0, a všechno by bylo jinak. Místo toho se to během pěti minut otočilo. V tom je fotbal tak krásný.

Věříte ještě v postup?

Věřím. Severní Irové končí tady v Norsku, což také nebudou mít lehké. Ale my už nemáme prostor na zaváhání. Poztráceli jsme hodně bodů za remízy. Bude to těžké, ale bylo by špatné, kdybychom nevěřili. Ale teď už musíme vše vyhrát.