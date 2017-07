Rosický je zpět, v přípravě za Spartu odehrál devatenáct minut

Na sparťanské soupisce proti Blackburnu byla nejzajímavější lavička náhradníků. Mezi muži připravenými naskočit v průběhu utkání byl i 36letý záložník Rosický.

Po dlouhých měsících mezi marody je zpět!

Po přestávce se začal rozcvičovat u postranní čáry a na konci 71. minuty za stavu 1:0 naskočil k zápasu. Srbský spoluhráč Srdnaj Plavšič mu pomohl navléknout na ruku kapitánskou pásku a Rosický s desítkou na zádech se hned zapojil do hry.

Zabíhal hluboko k obráncům, kterým pomáhal zakládat útoky. Někdy zvolil přihrávku dozadu na jistotu, jindy zkusil přihrávku za obranu třetiligového anglického klubu. Hrál na pozici staženého záložníka, ne coby podhrotový ofenzivní hráč.

„Nerad prohrávám. Před rokem jsem se vracel s cílem, aby Sparta hrála Ligu mistrů. Já už ji hrát nemusím, nahrál jsem se jí dost, ale dostat tam Spartu, to je moje velká motivace,“ vysvětlil Rosický ve středečním rozhovoru, proč se ani po sérii zranění nevzdal.

A dodal: „Začal jsem trénovat s týmem. Popsal bych to tak, že to vypadá nadějně. Ale je tam spousta kolonek, které ještě musím odškrtnout. Zákrok, který mám za sebou, je složitý. Zranění achilovky je těžké, navíc v mém věku. Je to strašně náročné, ale vypadá to nadějně.“

Zmíněný rozhovor vznikal v úterý večer. Tři dny nato už Rosický do zápasu skutečně naskočil.

Rosický nastoupil naposledy loni v září, kdy v ligovém zápase proti Mladé Boleslavi (2:2) odehrál necelých dvacet minut. Od té doby ani sekundu.

Léčil zraněnou achilovku, která ho k návratu nepustila ani v zimní přestávce, ač se o to bývalý kapitán české reprezentace snažil. Nakonec v březnu musel na operaci s tím, že se o další comeback pokusí v létě. V pátek udělal další krok k definitivnímu návratu.

Tomáš Rosický se loni po patnácti letech vrátil do Sparty: