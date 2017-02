Noví spoluhráči si z Necida hned vystřelili, Polsko je z přestupu paf

„Když se člověk podívá, kdo posílil Legii, nemůže se ubránit pocitu, že varšavský klub koupil hráče o třídu převyšujícího ty, které získaly jiné ligové týmy,“ napsal web rp.pl.

„Legia má svého Kollera,“ přidal PrzegladSportowy.pl.

„Byl to největší český talent ve svém ročníku,“ dodaly SportoweFakty.wp.pl.

Necidovo hostování je v Polsku jednou z hlavních fotbalových událostí posledních dnů. Polští novináři zjišťovali informace i přímo od českých trenérů Pavla Vrba nebo Jakuba Dovalila, jenž Necidův styl přirovnal ke slavnému švédskému útočníkovi Zlatanu Ibrahimovicovi.

„Ten ohlas je vážně slušný. Mě osobně atakovali polští novináři čtrnáct dnů předtím, než se vůbec něco začalo dít,“ usmál se Necidův manažer Jiří Müller.

Český reprezentační útočník Tomáš Necid (uprostřed) a jeho manažer Jiří Müller pózují po přestupu do Legie Varšava.

Proč vlastně Necid odešel na hostování?

Necid byl v sezoně 2015/2016 nejlepším střelcem Bursasporu. Oblíbili si ho fanoušci i vedení klubu. Ale v podzimní části nového ročníku zničehonic přestal hrát. Nepomohlo ani to, když v listopadu nastoupil v domácím poháru po třech měsících v základní sestavě a hned dal dva góly.

Hlavní trenér Hamza Hamzaoglu sice v lednu ve funkci skončil, ale Necid ani jeho manažer už na nového kouče čekat nechtěli a rozhodli se hledat nový klub.

„Dvě nabídky byly z Holandska - ozvaly se Zwolle a Den Haag. Ptaly se také Nottingham a Aston Villa, hodně blízko byl Mnichov 1860, ale všechno to ztroskotalo na podmínkách, které měl Tomáš v Bursasporu. Přeci jenom už je ve věku, kdy musí koukat i na peníze, a tak si nechtěl pohoršit,“ vysvětloval Müller.

A pokračoval: „Legia měla ze všech zájemců největší zájem. Od první chvíle bylo patrné, že pracujeme s profesionály.“

Necid bude v Legii na jaře hostovat. Opce na případný přestup součástí dohody není, přestože o ní některé polské weby psaly.

„V létě si sedneme a pobavíme se, co bude dál. Ale když to v Legii bude všechno fungovat jako teď na začátku a Tomášovi se tam bude líbit, tak si dovedu představit i to, že tam bude Tomáš pokračovat,“ zmínil Müller.

Legia Varšava, klub západního střihu

Už jenom to, že jiné kluby nedokázaly splnit finanční podmínky, ukazuje na sílu Legie. Ta na podzim hrála Ligu mistrů a na jaře ji čeká v Evropské lize souboj proti slavnému Ajaxu Amsterdam. Pro Necida to tedy znamená, že se z tribuny (která na něj občas zbyla v Bursasporu) přesune rovnou do evropských pohárů.

Rozpočet klubu je 25 až 30 milionů eur, což je v přepočtu 800 milionů korun. Nejbohatší české kluby mají ročně k dispozici maximálně polovinu této částky.

Legia vyhrála tři tituly z posledních čtyř ročníků polské ligy a dvakrát z posledních tří možností hrála Ligu mistrů.

To, že se Legia může poměřovat se západními kluby, viděl Necid na vlastní oči, když v pondělí ve Varšavě na zrekonstruovaném stadionu Polské armády pro třicet tisíc diváků absolvoval zdravotní testy.

„Legia má vlastní perfektně vybavenou kliniku přímo na stadionu. Takové zázemí mají velké evropské kluby. V tomhle třeba české kluby nemají šanci konkurovat, i když by se rády vyrovnaly právě třeba největším polským klubům, jako je Legia. Nesmíme se potom divit, že čeští zástupci nehrajou pravidelně Ligu mistrů,“ popisoval Necidův manažer.

Ahoj, já jsem trenér, vtipkoval kustod

K týmu se Necid připojil v úterý odpoledne, kdy odletěl do Španělska. Jeho nový klub se na jihovýchodním pobřeží u města Murcía připravuje na jarní část sezony.

„Ahoj, já jsem trenér Jacek Magiera,“ objal chlapík v klubové červené mikině českého fotbalistu.

Všichni okolo včetně českého obránce Adama Hlouška se v tu chvíli začali řehtat - přemluvili totiž kustoda, aby se za hlavního kouče jen vydával.

To už byl Necid převlečený do zeleného trika Legie Varšava, jednoho z nejúspěšnějších polských klubů. A půl hodiny po příjezdu do hotelu stál na hřišti před svým prvním tréninkem.

„Tomáš se rozkoukává, ale podle zpráv je zatím všechno pozitivní. Jsme přesvědčení o tom, že jsme vybrali správně,“ dodal Müller.

Necid to může začít ukazovat 11. února, kdy Legia nastoupí k prvnímu zápasu jarní části polské ligy. A český útočník u toho bude jako posila, o které se ve Varšavě hodně mluví.