Necid trénoval s thaiboxerem: Bolely mě svaly, o kterých jsem nevěděl

Trénink pod vedením thaiboxera jste zkusil poprvé?

Ano, bylo to poprvé, co jsem trénoval takhle. Bylo to takové zpestření letní přípravy. Moc mě to bavilo. Chodili jsme na schody na Letné i do fitka. Byl to jiný pohyb, než na který jsem zvyklý z fotbalu. Bolely mě svaly, o kterých jsem vůbec nevěděl, že je v těle mám.

Jak vás to napadlo?

Můj manažer Jirka Müller k němu chodil častěji, tak jsem se zeptal, jestli to můžu taky vyzkoušet. A začalo mě to bavit. Pak už jsme chodili vlastně každý den. Mělo by to pomoct, abych byl silnější.

Nechtěl jste po Euru radši odpočívat?

Já jsem odpočíval čtrnáct dnů a pak jsem se čtrnáct dnů připravoval, abych se vrátil do Bursy připravený.

Tomáš Necid na fotbalovém tréninku. V létě si však zkusil i přípravu pod vedením thaiboxera Martina Míči.

V dresu Bursasporu jste nastoupil do obou úvodních kol.

Vyšly nám jen napůl. Jedna výhra, jedna prohra. Musíme to zlepšit.

V minulé sezoně jste skončili jedenáctí. Jaké ambice máte letos?

Samozřejmě chceme být co nejvýš. Jestli máme na evropské poháry, to ukáže až čas. Já věřím, že ano.

Nová sezona začala také reprezentaci. Jak velkou motivací pro vás je postup na mistrovství světa 2018?

Velkou.

Větší než Euro?

Řekl bych, že je to stejné. Mistrovství světa je velký turnaj, který se hraje jednou za čtyři roky, a já na něm nikdy nehrál. Navíc se bude hrát v Rusku, kde jsem strávil pět let. Beru jako motivaci, abych se tam vrátil a na mistrovství si zahrál.

Novým trenérem reprezentace je Karel Jarolím, se kterým se znáte ze Slavie.

Vytáhl mě do áčka Slavie, takže jsem si na ty roky vzpomněl. Spolupracovali jsme spolu dva a půl roku. Snad na úspěchy ze Slavie navážeme také v reprezentaci.

Když vás vytáhl do áčka, byl jste ještě teenager. Jak jste se od té doby změnil?

Narostl jsem fyzicky, silově. Jsem vyspělejší. Od té doby jsem prošel třeba Ligou mistrů.

Česko - S. Irsko Vstupenky na zápas Česká reprezentace hraje v neděli první zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018, a to proti Severnímu Irsku. Zápas se hraje v neděli v Praze na Letné. Vstupenky jsou stále k dostání. A budou i v den utkání na pokladnách.

A trenér se změnil?

Ten zůstal stejný... Nastavil to v reprezentaci, jak jsem to znal ze Slavie. Já to vítám a věřím, že nám to pomůže k úspěchu a postupu do Ruska.

Leccos mohl naznačit středeční zápas proti Arménii, kterou jste porazili tři nula. To jste tak rychle pochopili, co od vás chce?

Sraz jsme měli v pondělí a ve středu už jsme hráli, takže nebylo moc času. Plnili jsme jeho pokyny, chtěli jsme hrát rychlý a kombinační fotbal směrem dopředu. Ale důležité bude, abychom úkoly plnili v neděli proti Severnímu Irsku.

To už půjde o body do kvalifikace o postup na mistrovství světa. Je postup reálný?

Bude to těžké, ale to byla už kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Záleží jen na nás, jak si to uděláme. Já věřím, že do Ruska postoupit můžeme.