Nakročeno máme dobře, řekl dvougólový plzeňský záložník Hořava

V lize se dvakrát v jednom zápase trefil vůbec poprvé. A jestli se mu to povedlo někdy předtím, marně lovil v paměti: „Zase tolik gólů nedávám, a když, tak jeden. Takže to bylo možná někdy v žácích.“

Vše odstartovala proměněné penalta. Věřil jste si na ni?

Musím přiznat, že mě trochu zatrnulo. Viděl jsem, že to letí hodně k tyči. Měl jsem tedy i trochu štěstí.

Byl to váš nejvydařenější zápas této sezony?

Když dáte dva góly, hodnotí se to vždycky pozitivně, Zvlášť vy, novináři. Ale já si nemyslím, že to bylo o tolik lepší než v předchozích zápasech. Už od Slavie hrajeme celý tým celkem slušně. I já se cítím dobře na hřišti.

Celý tým prošel za poslední měsíc řadou změn. Jak vám sedí změna stylu?

Možná už jsme změnu potřebovali, soupeři nás měli přečtené. Teď se nám to vyplácí, ale až další zápasy ukážou, jak to bude. Ale nakročeno máme dobře.

Nakolik se změnila vaše role v mančaftu?

Nijak výrazně. Možná tam teď máme víc prostoru, když tam není ještě jeden ofenzivnější záložník. Není to tolik zaplněné, dostávám víc balonů.

Vy jste ve středu zálohy s Albáncem Kacem. Jak se vám s ním hraje?

Je moc šikovný, fotbalový. Dokážeme si vyhovět. Sice je drobnější postavy, zato extrémně hbitý, rychlý. Nemám s ním problémy, je to dobrý parťák.

Jenže na šanci ještě číhají Hrošovský s Hromadou, kteří jsou teď zranění. Je právě ve středu zálohy největší přetlak?

Máte pravdu, oba kluci jsou velice kvalitní fotbalisti. Uvidíme, co přinesou další zápasy. Ale konkurence je teď obrovská.