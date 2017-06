Není to ideální. Ve druhém poločase to bylo bídné, uznal Gebre Selassie

Česká reprezentace předvedla dva rozdílné poločasy. První nadějný, druhý bídný. Postup na mistrovství světa 2018 je opět o něco méně reálný.

„Jeli jsme sem pro tři body. První poločas to vycházelo podle našich představ. Dobře jsme kombinovali a byli jsme nebezpeční. Ve druhém poločase jsme nejdřív nastřelili břevno a Norové se potom po naší chybě dostali do hry. Bylo vidět, že sebevědomí bylo na jejich straně. My jsme se z těch situací těžko vymaňovali, nepodrželi jsme míč. Ve druhém poločase to bylo bídné,“ uznal Gebre Selassie.

Čím to, že se po Součkově břevnu hra tolik změnila?

Následovala situace po jednoduchém nákopu, po které se Norové dostali zadarmo k penaltě. Narostlo jim sebevědomí a najednou bylo těžké s nimi držet krok.

Narostlo norským hráčům sebevědomí, nebo vy jste naopak znervózněli?

Hlava pochopitelně hraje roli. V první půli jsme si byli jistí a po přestávce jsme si nedokázali dát čtyři přihrávky po sobě.

Coby obránce jste dal na jaře už šestou branku. Dvě za reprezentaci, čtyři za Werder Brémy. Máte gólové jaro?

Nevím, čím to je... Možná trochu štěstí.

Trefil jste se podobně jako v San Marinu. Bylo vaším úkolem si naběhnout na zadní tyč?

Kupodivu to tentokrát takhle být nemělo. Naopak jsem měl být ten zataženější, ale situace nahrávala k tomu, abych se dostal dopředu. Dobře to vyšlo, dostal jsem super centr od Pavla Kadeřábka.

V září hrajete s Německem. Nemáte obavu, aby v následujícím zápase proti Severnímu Irsku bylo ještě o co hrát?

Pochopitelně s Německem musíme uspět. Není to nemožné, i když budeme muset podat abnormálně dobrý výkon, abychom měli ještě o co hrát. Třeba nenasadí ty úplně nejlepší hráče.

Věděli jste o výhře Severního Irska v Ázerbájdžánu, po které si upevnili druhé místo?

Já se to dozvěděl až po zápase. To, že dali gól v 92. minutě mě nenaštvalo tolik jako to, co jsme předvedli my ve druhém poločase.