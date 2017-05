Helikoptéra nevyšla, Vachoušek mával z limuzíny. Bude hrát v Německu

„Domluvil jsem se na působení ve čtvrté německé lize v Neugersdorfu,“ oznámil 37letý veterán, ikona Teplic. „Přistoupili na moji podmínku, jen dva tréninky týdně a zápas. Ale kdo mě zná, ví, že se budu připravovat doma sám, jsem profík.“

Do poslední ligové partie s Duklou přivedl Vachoušek své srdcové Teplice na trávník coby kapitán, před výkopem ho přijali do klubové síně slávy, dostal zarámovanou karikaturu, památeční dres a dárkový koš. A když na hřiště vběhli jeho manželka a synové, vytryskly mu slzy. A nejen jemu. „Nečekal jsem to, hodně mě to dostalo,“ doznal mistr Evropy do 21 let a bronzový muž z Eura 2004.

Při zápase ho protihráči nešetřili, dvakrát ho tvrdě poslali k zemi. Přečkal to ve zdraví. A když v 65. minutě střídal, čas jako by se zastavil.

Na ploše se s ním loučili všichni parťáci včetně brankáře Grigara, který přiběhl až do středového kruhu. Stínadla aplaudovala ve stoje a fanklub roztáhl obří transparent: Když legendy končí, fanoušci pláčou. S velkým vachouškovým číslem 8. A pod ním ještě nápis: Vachy díky za vše.

„Štěpán má obrovský charakter. Lidi si získává tím, jak se k nim chová. On je hrozně hodný kluk, výborný člověk a velká osobnost, všem pomáhá radami. A hlavně je vzor tím, co dělá, všichni to můžou od něj okoukat,“ tvrdí záložník Martin Fillo.

Po zápase bývalý hráč Slavie či Marseille obíhal stadion, mával divákům a utíral slzy do rukávu, zatímco z amplionů zněla dojemná píseň Time to say goodbye od Andrey Bocceliho a Sarah Brigtman. Pak na trávník vjela dlouhá černá limuzína, která ho odvezla vstříc novému životu.

„Každý přišel s nápadem, jak se s Vachym rozloučit, dávali jsme to dohromady společně,“ líčil Fillo, který původně plánoval odlet teplické ikony vrtulníkem. Příslušné úřady to však zatrhly. „Mohl to být odchod á la Totti, ale limuzína byla taky krásná.“

I když Teplicím o fous utekly evropské poháry a hráči jen těžko skrývali žal, v šatně se po zápase dlouho tleskalo. Vachouškovi. „V kabině se těžko drží slzy, je to smutné,“ leskly se oči i brankáři Tomáši Grigarovi. „Vachy nám bude chybět, je škoda, že končí.“

V české lize odkopal 317 utkání, z toho 270 v trikotu Teplic. Další už nepřidá.