Mistr Evropy s Čechem, třetí na Euru s Nedvědem. Vachoušek končí kariéru

Věk i malé využití v letošním soutěžním ročníku. Štěpán Vachoušek končí, ligovou kariéru zabalí přesně po devatenácti letech.

Teplickému trenérovi Danielu Šmejkalovi bude ofenzivní záložník k dispozici ještě v sobotu v Jablonci a pak příští víkend proti Dukle. Pak už ne.

Souboj s Duklou, ve kterém Teplicím může jít ještě o místo zaručující postup do kvalifikace o Evropskou ligu, bude jeho loučením s profesionální kariérou.

Fanoušci budou mít vstup zdarma, prvních pět set diváků nad osmnáct let bude navíc připraveno 1+1 pivo zdarma, z přítomných permanentkářů pakvylosujeme jednoho, který vyhraje podepsaný dres Štěpána Vachouška.

„Přijďte na můj poslední zápas v kariéře, těším se, že se budu moci rozloučit s fanoušky na Stínadlech, tak ať je vás tu co nejvíc,“ přeje si Vachoušek.

První ligový zápas odehrál v květnu 1998 proti Jablonci, bylo mu osmnáct a za Teplice nastupovali Michal Bílek, Radek Divecký, Petr Fousek, Michal Doležal či Zdenko Frťala. O rok později bylo u toho, když Tepličtí senzačně v závěru ročníku porazili Slavii a skončili druzí. V dubnu 1999 proti Hradci dal svůj první ligový gól.

Poté hostoval v druholigové Xaverově i v prvoligových Blšanech. Od ledna 2001 nastupoval pravidelně za Teplice. Stačil rok, aby se stal jedním z nejdražších hráčů v lize, na jaře 2002 ho za 35 milionů korun koupila Slavia.

Na červnovém mistrovství Evropy do 21 let byl vedle Petra Čecha jedním ze strůjců triumfu, jedním z vůdců úspěšného mužstva. Vydařený šampionát mu pomohl k přestupu do Marseille, kam šel v létě 2003, tenkrát se spekulovalo o odstupném kolem osmdesáti milionů korun.

To už nastupoval za národní mužstvo, vešel se i do nominace na Euro 2004, kde nastoupil v základní sestavě ve vítězném utkání proti Německu. V konkurenci Nedvěd, Šmicera, Rosického, Baroše, Kollera však byl spíš náhradníkem. Za reprezentaci odehrál celkem 26 zápasů a dal dvě branky.

Po Euru v Portugalsku, kde Češi skončili třetí, přestoupil z Marseille do Austrie Vídeň, kde byl čtyři roky. V létě 2008 se vrátil do Teplic. S výjimkou půlročního působení na podzim 2010 ve Spartě je v Teplicích dodnes.