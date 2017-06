Čeští „Italové“ proti Italům. Jak se Simič hecuje s Donnarummou

Jeden z českých reprezentantů je zároveň Ital, dalších pět patří italským klubům.

Stronati má vedle českého i italské občanství. Schick v uplynulé sezoně nadchl v Sampdorii, Zima šest let působí v FC Janov, Jankto je tři roky hráčem Udine, kam po Euru šampionátu přestoupí i Barák.

Simič je „Italem“ od roku 2012, po jedné sezoně v Janově si ho vyhlédl AC Milán. Uplynulý ročník strávil na hostování v belgickém Mouscronu.

Ve středu večer v Tychách budou jeho protihráči někteří dobří kamarádi. „Gigi Donnarumma, Locateli, Calabria. S nimi jsme hodně živém kontaktu. Píšeme si, hecujeme se. Všichni jsme rádi, že se zase potkáme. Byl jsem rok v Belgii, dlouho jsme se neviděli,“ líčil Simič. „A doufám, že je po zápase budu mít příležitost poškádlit, pousmát se nad výsledkem.“

Se všemi třemi se zná z AC Milán, kde společně trénovali. V poslední dvou letech měl jisté místo v sestavě jen mladičký gólman Gianluigi Donnarumma, ostatní včetně Simiče byli především náhradníci, případně někde hostovali.

Česko - Itálie ON-LINE středa 18.00, Tychy rozhodčí Benoit Bastien (Francie)

Předpokládané sestavy, Česko: Zima - Havel, Lüftner, Simič, Hašek - Černý, Souček, Barák, Trávník, Jankto - Schick.

Itálie: Donnarumma - Conti, Rugani, Caldara, Barreca - Pellegrini, Gagliardini, Benassi - Berardi, Petagna, Bernardeschi.



„Gigimu je osmnáct a už teď patří mezi nejlepší gólmany v Evropě, možná na světě,“ říká Simič. Kolem Donnarummy je momentálně pořádně živo, odmítl prodloužit smlouvu a pokud ho AC Milán nyní neprodá, bude za rok volným hráčem. Fanoušky tím pořádně naštval.

„Sice jsme spolu mluvili, ale tohle jsme neřešili. Je to jeho situace, jeho rozhodnutí. Já nejsem v pozici, abych mu říkal, co má dělat a jak má přemýšlet. Možná ho to trápí, ale je to hezké trápení vybírat mezi nejlepšími kluby,“ přemítal Simič.

Překvapilo ho, že Donnarumma kontrakt neprodloužil. „Nabízeli mu velkou smlouvu. On klub hodně respektuje, má AC Milán hodně rád. Vím, co pro něj znamená. Ale to je prostě fotbalový život. Upřímně, Milán není v pozici jako dřív. A jestli má nabídky z Realu Madrid, není se čemu divit.“

Simič sice AC Milán patří už čtyři roky, ale za první mužstvo si ještě nezahrál. V předminulé sezoně byl při ligových zápasech náhradníkem, v té uplynulé pravidelně nastupoval v Belgii. Kde bude na podzim, se bude řešit po šampionátu jedenadvacetiletých.

Všichni Češi, kteří hrají v Itálii, mají pro středeční zápas mimořádnou motivaci. Chtějí potvrdit, že se kluby, které si je vybraly, nespletly. A ti co nenastupují, zase ukázat, že v Itálii dělají chybu, když je opomíjejí.

„Ne, ne, tohle neřeším. Já se soustředím jen na reprezentaci, opravdu. Chci samozřejmě podat co nejlepší výkon, ostatní kluci určitě taky,“ zdůraznil Simič.

Co nejlepší výkon budou Češi nutně potřebovat. Stojí proti nim silný protivník, kterého musí porazit, aby měli naději na postup do semifinále. „Italům se sešla mimořádná generace, a to ještě někteří hráči nepřijeli. Chtějí titul. Ale jsou to stejní kluci jako my. Půjdeme se s nimi porvat,“ řekl Simič.

On sám se připravuje na to, že bude hlídat robustního útočníka Petagnu, který patřil rovněž AC Milán, než loni v lednu přestoupil do Bergama.

„Znám ho hodně dobře a těším se na něj. V Miláně jsme proti sobě hráli na tréninku. Je to typ útočníka, který mi vyhovuje. Velký, urostlý kluk. Radši bráním tyhle než nějaké menší útočníky, kteří se mi motají pod nohama.“