Hotovo, Tecl už patří Slavii. O víkendu s týmem odletí do Španělska

Kluby se na přestupu dohodly už v pondělí, během úterka doladily detaily a ve středu před polednem transfer oficiálně potvrdily na svých internetových stránkách a sociálních sítích.

„Slavia ho sledovala delší dobu. Je to univerzální hráč, který může nastupovat jak v útoku, tak na křídle. Do klubu ho chtěl už Dušan Uhrin a teď i trenér Šilhavý,“ poznamenal slávistický generální ředitel Martin Krob.

Tecl může nastupovat jako útočník i jako pravý záložník. A tak je náhradou vlastně hned za dva hráče - útočníka Lukáše Železníka, který přestoupil do Mladé Boleslavi, a záložníka Vukadina Vukadinoviče, jehož příchod ze Zlína nedávno padl.

„Přestup je pro mě příjemné překvapení. O té možnosti jsem se dozvěděl v pondělí odpoledne a do hodiny bylo všechno domluvené,“ líčil šestadvacetiletý útočník.

Vršovický klub za svého nového hráče podle informací iDNES.cz včetně možných budoucích provizí zaplatí přibližně patnáct milionů korun.

„Jsme rádi, že se představy Jablonce a Slavie konečně setkaly a můžeme Standu přivítat v našem klubu. Velmi dobrým výkonem na sebe upoutal také v našem vzájemném podzimním zápase,“ řekl Krob.

Tecl může za Slavii poprvé nastoupit ve čtvrtek v přípravném zápase proti Ružomberoku (12.30). O víkendu se svým novým týmem odletí na soustředění do Španělska.

Ve Slavii už působil, coby devatenáctiletý talent na jaře 2010, ale nastoupil jen ve čtyřech ligových zápasech a nedal ani jeden gól.

Začalo se mu dařit až následně. Deset gólů v jedenácti zápasech na podzim 2012 v dresu Jihlavy mu vyneslo přestup do Plzně za dvacet milionů korun.

V západočeském klubu se nejdřív půl roku hledal, ale v sezoně 2013/2014 se chytil a dal dvanáct gólů. V následujícím ročníku byl však čím dál častěji náhradníkem, a tak v létě 2015 odešel do Jablonce, který ho vyhlásil svým nejlepším hráčem roku 2016.

Právě v Jablonci se potkal s nynějším slávistickým trenérem Jaroslavem Šilhavým.

„Standu znám velmi dobře a do týmu jsem si ho přál. Je to velmi kvalitní a charakterní hráč se zkušenostmi z evropských pohárů. Jsem přesvědčen, že do kabiny zapadne bez problémů a na hřišti se mu bude dařit,“ přeje si Jaroslav Šilhavý.

Tecl je šestou slávistickou zimní posilou. Klub během zimy už přivedl brankáře Přemysla Kováře (Varna), stopera Michaela Lüftnera (Teplice), levého obránce Pera-Egila Floa (Molde), záložníka Marka Alvira (Domžale) a univerzála Jana Sýkoru (Liberec).