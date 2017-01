Návrat na výsluní. Láká mě hrát zase o titul, říká nový slávista Tecl

Procházel chodbou a prohlížel si fotografie na zdi, které připomínaly slavné okamžiky z minulosti.

„Hele, Pavel Fořt, jak se raduje z gólu. A tady je ještě mladý Honza Kovařík při oslavě titulu.“

Na budoucích snímcích se může sám objevit. Tecl je jednou ze šesti zimních posil Slavie, které mají pomoci v jarním boji o titul.

„Přestup je pro mě příjemné překvapení. O té možnosti jsem se dozvěděl v pondělí odpoledne a do hodiny bylo všechno domluvené,“ popisoval 26letý útočník, který do velkého fotbalu vystřelil z Jihlavy, zažil dva tituly s Plzní a poslední rok a půl strávil v Jablonci.

Berete přestup do Slavie jako návrat na výsluní?

Stoprocentně. Předtím v Plzni jsem poznal, jaké je to bojovat o titul a hrát v evropských pohárech. To byly zážitky, kvůli kterým fotbal dělám. Teď jsem dostal šanci se znovu dostat do klubu, který o titul a poháry hraje. To mě láká.

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

Pomůžou vám zkušenosti z Plzně?

Nebude to extra výhoda, ale na druhou stranu nebudu vyjukaný, když budeme hrát nějaký důležitý zápas.

Má podle vás Slavia v boji o titul reálnou šanci?

Velkou! Svědčí o tom třeba podzimní derby se Spartou, které Slavia vyhrála. Kádr je silný, trenéři můžou na každý post vybírat ze dvou nebo ze tří hráčů. Vážně si myslím, že šance na titul je velká.

Vy už jste ve Slavii krátce působil. Jak na půlroční hostování na jaře 2010 vzpomínáte?

V dobrém. Tehdy jsem přišel z Jihlavy jako devatenáctiletý kluk a asi jsem nedokázal ocenit sílu Slavie. Teď na to mám jiný pohled.

Byl jste moc mladý?

Mladý ne, ale neuvědomoval jsem si, do jakého klubu jdu. Bylo to tak, že jsem přijel z Jihlavy a myslel jsem si, že posadím Standu Vlčka na lavičku a budu hrát já.

Stanislav Tecl coby 19letý mladík na hostování ve Slavii na jaře 2010.

Jak se od té doby Stanislav Tecl změnil?

Myslím, že se změnil hodně. Snad k lepšímu. Je to už dlouhá doba, během které jsem prošel nějakými kluby a nějakým vývojem.

Profil Stanislav Tecl Narozen: 1. září 1990

Post: útočník, případně pravý záložník

Liga: 110 zápasů, 38 gólů

Reprezentace: 1 zápas

Kariéra: Jihlava (2002 - 2009), Slavia (2010), Jihlava (2010 - 2012), Plzeň (2013 - 2015), Jablonec (2015 - 2016), Slavia (2017 - ?)

Úspěchy: dvojnásobný mistr ligy (2013, 2015)

Konkurence se nebojíte?

Nejdu sem s tím, že si na tři roky sednu na lavičku. To vůbec ne. Ale je to spíš otázka na trenéry. Nevím, jaké se mnou mají plány, a v jakém rozestavení chtějí hrát. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně já udělám všechno pro to, abych v základní sestavě byl co nejvíc.

Je pro vás velké plus, že se s trenérem Jaroslavem Šilhavým znáte z Jablonce?

Díky tomu zhruba vím, co od trenérů můžu čekat. A stejně tak oni vědí, co můžou čekat ode mě. Známe se, a to je výhoda.

Na jakou pozici s vámi počítá?

Nevím. Ale zprava jsem začal hrát právě pod trenérem Šilhavým. Asi je moje plus, že můžu nastoupit na hrotu i na pravé straně zálohy. Samozřejmě, jsem útočník, ale jsem schopný odehrát zápas i napravo.

Ve čtvrtek přípravný zápas proti Ružomberoku, v neděli odlet na soustředění do Španělska. Těšíte se?

Těším se, až se prohřeju. Shodou okolností jsem zrovna v neděli měl letět s Jabloncem do Portugalska, takže z tohohle pohledu se pro mě nic moc neděje.

Stihl jste se v Jablonci rozloučit, když přestup proběhl tak narychlo?

Když jsem si šel sbalit věci, tak kluci už to věděli, protože si to přečetli na internetu. Takže jsem se s nimi rozloučit stihl. To je na těch přestupech blbé - člověk si udělá kamarády a ze dne na den jde od nich pryč.