Slavia se zajímá o Slováka Lobotku, kterého chválil i De Boer

Fotbal

Zvětšit fotografii Slovenský reprezentant do 21 let Stanislav Lobotka se snaží utéct německému soupeři Mahmoudu Dahoudovi. | foto: Profimedia.cz

dnes 8:53

Středem zájmu fotbalové Slavie jsou podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka dva zahraniční hráči, kteří jsou nyní na mistrovství Evropy do 21 let. Jedním z nich by mohl být slovenský záložník Stanislav Lobotka, kterého vršovický klub sleduje už delší dobu.