Vácha: Podle zkušeností jsme mazáci, ale na hřišti to asi bude jinak

Takže byste výsledek 1:1, jako tenkrát na Chelsea, bral?

Už je to dlouhá doba, co jsme hráli na Chelsea. Shodou okolností jsem byl tenkrát taky na tiskové konferenci. Výsledek bychom brali, ale i ten výkon, který byl dobrý.

První zápas na hřišti anglického celku. Jak se těšíte na start skupinové fáze Evropské ligy?

Už víme, že bude vyprodáno. Určitě bude bouřlivá atmosféra, typická pro Anglii. Těšíme se, ale nebereme to tak, že jedeme na výlet, abychom si užili atmosféru. Chceme tady uspět.

Bude jedním z klíčů k úspěchu právě to, abyste nepodlehli atmosféře?

Nebude to poprvé, co hrajeme před velkou návštěvou. Spíš jde o to, abychom jí nepodlehli v závěru, nenechat se tím rozhodit. Nechci říkat, že to bude nepříjemné, mělo by to pro nás být spíš motivující. Fotbal se hraje pro lidi, ti přijdou, bude to takový fotbal, jaký má být.

Southampton skončil v posledním ročníku Premier League na šestém místě. Kde je jeho síla?

Největší pozor si musíme dát na to, abychom uhlídali jejich ofenzivu, mají velmi rychlý protiútok a náběhy za obranu. Ve stoperské dvojici mají hráče, kteří umí výborně zakončovat standardky. Nečeká nás nic jednoduchého. Tohle jsou dva klíče, dvě hlavně věci, na které si musíme dávat pozor.

Po ligové remíze 2:2 s Mladou Boleslaví mluvil Tomáš Rosický o problému Sparty s rozehrávkou. To se vás jako středního záložníka týká. Co říkáte na ta slova?

Myslím, že nás čeká trochu rozdílný zápas, než byl ten s Mladou Boleslaví. Ten nevyšel celému týmu, ani můj výkon nebyl optimální. Už dřív jsme ale dokázali, že zápasy umíme zvládnout, když si pomůžeme, jsme v dobrých prostorech a nabíháme si tak, jak máme. Boleslav nám nevyšla podle představ. Ne, že by nám chybělo sebevědomí, ale prostě jsme do zápasu nepřenesli to, co umíme.

Sparta hraje evropské poháry poměrně pravidelně, ale pro Southampton je to po letech něco nového. Můžete se v tomhle cítit jako mazáci?

V pohárech jsme opakovaně, i to pro nás hraje roli, zkušenosti se hodí. Co se toho týče, tak mazáci asi jsme, ale co se týče konfrontace na hřišti, tak to tak asi nebude. (usmívá se) Mají spoustu zkušených hráčů, nečeká nás nic jednoduchého. Říkat, že jsme mazáci, by v tomhle směru nebylo to pravé.

Týmy z velkých lig často staví evropské poháry na druhou kolej. Myslíte, že to bude u Southamptonu, právě kvůli té třináctileté pohárové pauze, jinak?

Dlouho nehráli poháry, mají široký kádr, i kdyby nastoupili ti, co nehrají v lize, stejně mají vysokou kvalitu. Myslím, že pro Southampton Evropská liga na druhé koleji určitě nebude.