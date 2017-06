Slavii nosím v srdci, udělám všechno pro úspěch, řekl Deli po podpisu

V neděli dorazil do Prahy, aby doladil podmínky nové smlouvy. Ale na pondělním zahájení přípravy Slavie bude chybět, protože po reprezentačním srazu Pobřeží slonoviny má o týden prodlouženou dovolenou.

JSI DÁL NÁŠ, SIMONE. Slávistický stoper Simon Deli (vpravo) a šéf klubového představenstva Jaroslav Tvrdík při podpisu nové smlouvy.

Simone, jak důležité ve vašem rozhodování bylo, že Slavia bude hrát o postup do Ligy mistrů?

Byl to jeden z nejdůležitějších faktorů. Měl jsem další nabídky, ale ani jsem je všechny neprostudoval. Rozhodl jsem se zůstat se svým klubem a pokračovat v barvách Slavie.

Jak lákavé ty nabídky byly? Opravdu jste o nich nepřemýšlel?

V určitou chvíli není nad čím přemýšlet. Nabídky přišly z Francie nebo Německa. Ale důležitější je, že jsem ve Slavii a potřebuju se teď na ni soustředit.

Bylo podstatné, že zůstává i Michael Ngadeu Ngadjui?

Samozřejmě je pro mě nesmírně důležité ho mít v týmu. Michael je pro mě bratrem. Máme stejnou kulturu a je pro mě důležité mít takového člověka po svém boku.

Posouvá se Slavia na zahraniční úroveň, když si mohla dovolit konkurovat nabídkám z ciziny?

Určitě. Slavia je velký klub. To, že vyhrála titul a bude hrát o postup do Ligy mistrů, je velký úspěch. Je to klub s bohatou historií, takže v mém rozhodování to bylo jasné.

Mimochodem, jak jste si užil oslavy titulu?

Musel jsem se vydat na zápasy národního týmu Pobřeží slonoviny, takže na velké oslavy bohužel nebyl čas.

Jak velké šance máte podle vás na postup do Ligy mistrů, když budete v obou předkolech nenasazení?

Je to jako v každé hře - padesát na padesát. Věřím, že se můžeme kvalifikovat. Doufejme, že se nám to podaří. A jakého soupeře bych si přál? Zaprvé nevím, na koho můžeme narazit. A zadruhé v Lize mistrů už si vybírat nemůžete.