Sparťanské posilování pokračuje, z Galatasaraye přichází obránce Kaya

Sparta věří, že si její nový obránce bude počínat podle svého jména. Kaya totiž v turečtině znamená „skála“.

„Je to velmi důležitý krok v mé kariéře i s ohledem na to, že jsem nikdy nehrál mimo Turecko. Konzultoval jsem to i s manželkou, která je nadšená, že poznáme nové prostředí,“ uvedl Kaya na oficiálních sparťanských stránkách.

Kaya je 26letý turecký obránce, který v Galatasarayi nastupoval ve stoperské dvojici třeba i s Tomášem Ujfalušim. V istanbulském klubu vyrostl a opustil ho jen na dvě krátká hostování.

Na kontě má 23 zápasů za tureckou reprezentaci, naposled za ni však nastoupil v roce 2015.

„V dresu Galatasaraye jsem odehrál spoustu velkých zápasů jak v lize, tak v Lize mistrů. Vyhrál jsem dost trofejí a byli jsme úspěšní. A můj cíl je navázat na to ve Spartě a slavit s novým klubem výhry ve všech soutěžích. Doufám, že budeme s novými spoluhráči úspěšní hned od úvodního zápasu,“ dodal Kaya na sparťanském webu.

Kaya je už osmou letní posilou Sparty. A opět zahraniční... Před tureckým obráncem přišli izraelský záložník Ben Chaim, srbský záložník Plavšič, srbský záložník Vukadinovič, bosenský záložník Čivič, slovenský obránce Štetina, rakouský útočník Janko a slovenský brankář Dúbravka. Všem velí nový italský trenér Stramaccioni.