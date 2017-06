Rotaňova premiéra: gól, chvála a agent na tribuně. Vezme ho Slavia?

Už se blížil konec zápasu, když Rotaň dostal přihrávku do těžké pozice. Snažili se ho zastavit dva žižkovští hráči, ale ukrajinský záložník si zasekl míč a elegantně se kolem něj obtočil, čímž soupeře zmátl, a v klidu rozehrál.

„Kluk, který kopal za ukrajinskou reprezentaci a byl tam i kapitán, tak něco umět musí. Je to dobrý fotbalista a úplně v pohodě kluk. Když tady zůstane s námi, tak budeme jenom rádi,“ chválil kapitán Jiří Bílek.

Rotaň je zkušený střední záložník, který odehrál 93 zápasů za ukrajinskou reprezentaci. Celou kariéru strávil v Dněpropetrovsku a Dynamu Kyjev, nikdy nehrál v zahraničí. V roce 2015 zažil finále Evropské ligy.

Původně měl do Slavie přestoupit s dalším ukrajinským hráčem Jevhenem Konopljankou, jehož přestup však nevyšel. A zdálo se, že tím padá i Rotaňův příchod, ale nakonec dostal šanci na týdenních testech. Přestože mu na podzim bude už 36 let.

„Jak rozhodne vedení Slavie, tak to bude. Zatím je domluva taková, že absolvuje test a pak se uvidí,“ popsal situaci hráčův manažer Vjačeslav Zachovajlo, který přípravu proti Žižkovu sledoval přímo z tribuny střížkovského stadionu. „Ruslan předvedl výkon tak na šedesát procent toho, co umí.“

Zklamaný Ruslan Rotaň po prohraném finále Evropské ligy v roce 2015.

Upřímně, v zápase neexceloval nikdo, ale Rotaň patřil k lepším na hřišti. Co vlastně předvedl?

Uvedl se parádní přihrávkou mezi obránci, po které šel Ruslan Mingazov sám na žižkovského brankáře, ale šanci zahodil. Rotaňovi za akci zatleskal i trenér Jaroslav Šilhavý.

Stejná dvojice se po půlhodině postarala o vyrovnávací gól na 1:1. Slavia zahrávala penaltu po faulu na Mingazova a s přehledem ji proměnil právě Rotaň. Pravačkou poslal míč k pravé tyči, zatímco brankář skočil po své levé ruce.

Ve druhém poločase navlékl Rotaň kapitánskou pásku. To je v přípravných zápasech v českých klubech obvyklé, protože nováčci za to platí do týmové pokladny.

Zaujal i přímým volným kopem. Zatímco penaltu proměnil pravačkou, svou druhou standardní situaci rozehrál levou nohou. Problém mu to nečinilo.

A v 82. minutě šel Roťaň ze hřiště.

„Vidíte na něm, že co udělá, tak má hlavu a patu. Dneska to potvrdil - klid, zkušenost při penaltě. Je to dobrý hráč. Jsme domluvení na týdenní zkoušce a teď se budeme bavit, jak by to mohlo vypadat dál,“ poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý.

A chcete, aby zůstal? přilétla po zápase otázka.

„Napřed promluvím s vedením a pak dostanete nějaké informace,“ vyhnul se slávistický kouč přímé odpovědi.

Konečné rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších dnech.